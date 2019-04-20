Ünlü yıldızdan İngiliz hükümetine: Yalancılar ve iki yüzlüler
"Onların hepsi yalancı ve iki yüzlü" ifadelerini kullanan Thompson, hükümeti barışçıl protestocuları hapse atmakla suçladı.
Avrupa'nın başkentlerinde iklim protestoları vardı. Londra, Paris ve Roma'da binlerce genç gösterici iklim değişikliği ile mücadele için somut adım atılması çağrısı yaptı.
Londra'daki gösterilere Hollywood yıldızı Emma Thompson da destek verirken çok sayıda eylemci gözaltına alındı.
İngiliz oyuncu Emma Thompson ülkesinde devam eden iklim protestolarına destek verdi. Protestonun simgesi olan pembe tekneye çıkan Thompson hükümeti sert biçimde eleştirdi.
20 Nisan 2019 Cumartesi 13:25
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