"Onların hepsi yalancı ve iki yüzlü" ifadelerini kullanan Thompson, hükümeti barışçıl protestocuları hapse atmakla suçladı.

Avrupa'nın başkentlerinde iklim protestoları vardı. Londra, Paris ve Roma'da binlerce genç gösterici iklim değişikliği ile mücadele için somut adım atılması çağrısı yaptı.

Londra'daki gösterilere Hollywood yıldızı Emma Thompson da destek verirken çok sayıda eylemci gözaltına alındı.