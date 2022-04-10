Ünlü yıldızın 40 yıllık evi 117 milyon liraya satılıyor

99 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Betty White'ın evi, oyuncunun ölümünden üç ay sonra 8 milyon dolara (yaklaşık 117 milyon lira) alıcı buldu.

Betty White’ın California kasabasındaki 40 yıllık sahil evi, 8 milyon dolarlık yüksek bir fiyata alıcı buldu. Evin satışı henüz resmileşmedi.

Komedi efsanesi Betty White ve kocası Allen Ludden, seksenlerin başında Carmel Valley, California’daki üç katlı sahil evini birlikte inşa etmişti. Ev, mimar Richard Hicks tarafından tasarlanmıştı. Ancak Ludden, Los Angeles’ın kuzeyinde ve San Francisco’nun güneyinde bir köyde inşa edilen mülkün 1981’de tamamlanmasından kısa bir süre sonra öldü.

3,600 metrekarelik mülk, dört yatak odası, dört buçuk banyodan oluşurken 7,95 milyon dolarlık bir fiyat belirlendi. Oysa çifti, aslında o zamanlar boş olan çeyrek dönümlük arsa için yalnızca 170 bin dolar ödemişti.

Carmel’de vakit geçirmek White’ın yapmayı en sevdiği şeylerden biriydi. Evin bulunduğu kasaba White gibi pek çok ünlünün gözde yerleşim bölgelerinin yakınında yer alıyor.