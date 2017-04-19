Ünlü Yönetim Geliştirme ve Zihin Koçu Aysim Altay LAÜ’ye geliyor

Lefke Avrupa Üniversitesi (LAÜ) Eczacılık Fakültesi tarafından, “Yaşamı Anlamlandırmak” konulu konferans düzenlenecek.

LAÜ Rauf Raif Denktaş Eğitim Kompleksi Konferans Salonu’nda, 21 Nisan Cuma günü 14:30-16:30 saatleri arasında gerçekleşecek olan konferansa, Davranış Bilimleri ve Yönetim Bilimleri (Executive & Mental Coach) Danışmanı, Ünlü Yönetim Geliştirme ve Zihin Koçu Aysim Altay konuşmacı olarak katılacak.

Altay, orta ve üst düzey yöneticilerle yönetim süreçlerini daha iyi, daha güçlü hale getirebilmek, zihinlerimizde yatanları doğru anlamak, kendimizi daha iyi anlamak, zihnimizi daha iyi yönetmek ve potansiyelimizi daha doğru kullanmak üzerine danışmanlık yapıyor. Altay, danışmanlık verdiği sayısız spor takımlarına ve kulüplere bu anlamda yapılan çalışmalarda motivasyon, korkularımız, endişelerimizden kurtulmak, zihnimizi doğru yönetmek ve performansımıza katkısını sağlamak amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Altay’ın ayrıca Yaşam Kaçtı Gözüme, Yüreğin Sacayağı ve Madem Öyle Polyanna adlı kitapları bulunuyor.