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Ünlü yönetmen, Star Wars evreniyle ilgili planlarını anlattı

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Taika Waititi, Star Wars dünyasını genişletecek yeni karakterler ve olaylar üzerinde çalıştığını söyledi.
Ünlü yönetmen, Star Wars evreniyle ilgili planlarını anlattı

Thor serisi ve Madalorian gibi yapımların yönetmen koltuğunda oturan başarılı isim Taika Waititi, verdiği bir röportajda Star Wars ile ilgili planlarından bahsetti.

Waititi, evreni genişletmenin yollarını aradığını söyledi: “Bakın, bence Star Wars evreninin genişlemesi için gelişmesi gerekiyor. Star Wars evreninde herkesin ‘Ah harika, işte Millennium Falcon’un planları bu, ah bu Chewbacca’nın büyükannesi’ dediği bir film yapmanın bir faydası olduğunu düşünmüyorum.”

Waititi, sözlerine şu şekilde devam etti: “Yeni bir şey alıp yeni karakterler yaratmak ve dünyayı genişletmek istiyorum, yoksa çok küçük bir hikaye gibi geliyor.”

Lucasfilm Başkanı Kathleen Kennedy, Star Wars evreninde hikâye anlatımının geleceğine doğru ilerlendiğini söyledi. Kennedy, “Artık üçleme kelimesini kullanmakta tereddüt ediyorum çünkü Star Wars daha çok kalıcı hikâye anlatımıyla ilgili. Bir yol haritamız var ve Taika’nın hikayesinin buna daha özel olarak uyduğunu söyleyebilirim” dedi.

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