 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 81.524
  • Altın 144,510
  • Dolar 3,7644
  • Euro 3,9978
  • Lefkoşa 13 °C
  • Mağusa 13 °C
  • Girne 12 °C
  • Güzelyurt 11 °C
  • İskele 12 °C
  • İstanbul 8 °C
  • Ankara -1 °C
SON DAKİKA"Çok hızlı bir çözüm aramıyoruz"

Ünlü YouTuber PewDiePie banlandı!

»
Ünlü YouTuber PewDiePie banlandı!
PewDiePie tarafından çekilen son videolardan biri büyük olaya sebep oldu. Ünlü YouTuber, Yahudiler için nefret söyleminde bulununca, banlandı.

YouTube aleminin en büyük kanalına sahip olan PewDiePie, 2016 sonu ve 2017 başı itibariyle gündemde kalmaya devam ediyor. Şimdiyse videosunun içerdiği nefret söylemi nedeniyle Fiverr platformundan uzaklaştırıldı.

PewDiePie Fiverr platformundan uzaklaştırıldı

Öncelikle Fiverr isimli web sitesinden bahsetmemiz gerekiyor. Bu site, 5 dolara istediğiniz her şeyi yaptırabileceğiniz insanlarla dolu. 5 dolara logo tasarlatabilir, şarkı söyletebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

PewDiePie'ın da dikkatini çeken bu site, 11 Ocak tarihli YouTube videosuna konu oldu. Ünlü YouTuber, uzun uğraşlar sonunda 5 dolara, yazdırdığı bir metni yayınladı.

Sorun ise pankartta yazanlar oldu: "Bütün Yahudilere Ölüm!"

pewdiepie-sdn-2.jpg

Elbette YouTube'un bu konuda kararı ne olur bilinmez ama Fiverr'ın tepkisi çok hızlı oldu. Platform, Pewdiepie'ın hesabını süresiz olarak banladı.

Videosunda da anlattığı üzere, böyle bir söylemi videonun yayınlanacağına emin olmadığı için talep etmiş. Ama işin sonunda ban yemekten de kurtulamadı.

Etiketler: ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kutup Dairesi'nde yeni bir yaşam kuran çift12 Ocak 2017 Perşembe 23:10
  • FM radyo yayını artık sona eriyor!12 Ocak 2017 Perşembe 20:10
  • Vatikan'da "prezervatif" tartışması12 Ocak 2017 Perşembe 19:10
  • Cam sehpada seks fantezisi kanlı bitti!12 Ocak 2017 Perşembe 19:00
  • Fatma Girik öldü mü? Kendisi açıkladı...12 Ocak 2017 Perşembe 18:25
  • Efsane geri dönüyor!12 Ocak 2017 Perşembe 16:26
  • YDÜ’nün “Sıcak Kalpler Üşümeyen Bedenler Projesi” ses getirdi12 Ocak 2017 Perşembe 15:57
  • Ay dede sanılandan daha yaşlı çıktı12 Ocak 2017 Perşembe 15:46
  • Saatte 43 kilometre hızla havadan çorba servisi12 Ocak 2017 Perşembe 15:45
  • Pazar günü, cittaslow köy pazarı açılacak12 Ocak 2017 Perşembe 15:40
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti