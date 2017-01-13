Ünlü YouTuber PewDiePie banlandı!

PewDiePie tarafından çekilen son videolardan biri büyük olaya sebep oldu. Ünlü YouTuber, Yahudiler için nefret söyleminde bulununca, banlandı.

YouTube aleminin en büyük kanalına sahip olan PewDiePie, 2016 sonu ve 2017 başı itibariyle gündemde kalmaya devam ediyor. Şimdiyse videosunun içerdiği nefret söylemi nedeniyle Fiverr platformundan uzaklaştırıldı.

PewDiePie Fiverr platformundan uzaklaştırıldı

Öncelikle Fiverr isimli web sitesinden bahsetmemiz gerekiyor. Bu site, 5 dolara istediğiniz her şeyi yaptırabileceğiniz insanlarla dolu. 5 dolara logo tasarlatabilir, şarkı söyletebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz.

PewDiePie'ın da dikkatini çeken bu site, 11 Ocak tarihli YouTube videosuna konu oldu. Ünlü YouTuber, uzun uğraşlar sonunda 5 dolara, yazdırdığı bir metni yayınladı.

Sorun ise pankartta yazanlar oldu: "Bütün Yahudilere Ölüm!"

Elbette YouTube'un bu konuda kararı ne olur bilinmez ama Fiverr'ın tepkisi çok hızlı oldu. Platform, Pewdiepie'ın hesabını süresiz olarak banladı.

Videosunda da anlattığı üzere, böyle bir söylemi videonun yayınlanacağına emin olmadığı için talep etmiş. Ama işin sonunda ban yemekten de kurtulamadı.