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Ünlülerden Will Smith’e Sert Tepki

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Oscar gecesini şiddet göstererek gölgeleyen Will Smith'e gösteri dünyasından tepkiler devam ediyor. Gecede Oscar ödülü alan Smith, Chris Rock'a attığı tokat nedeniyle Hollywood yıldızlarının eleştiri oklarının hedefi haline geldi.
Ünlülerden Will Smith’e Sert Tepki

94. defa verilen, sinema endüstrisinin en’lerinin onurlandırıldığı gecede yaşanan şiddet tüm dünya basının odağında. Will Smith, eşi Jada Pinkett Smith için ünlü komedyen Chrirs Rock’ın söylediklerine tepki göstererek Rock’a herkesin gözü önünde sahnede tokat attı.

Smith bu hareketinden dakikalar sonra da en iyi erkek oyuncu dalında Oscar heykelciğini almak üzere yeniden sahneye çıktı.

Smith’in şiddet gösterisi dünya basınının gündemine otururken, Hollywood’dan pek çok isim de tepkilerini dile getirdi.

ZOE KRAVITZ

Zoë Kravitz, Will Smith’i Oscar’da Chris Rock’ı tokatladığı için eleştiriyor…

Son olarak The Batman’de rol alan oyuncu, Instagram’daki paylaşımında ödül gecesinden bir fotoğrafını yayınlarken şu satırlara yer veriyor: “İnsanlara sahnede saldırılan şovdaki elbisem.”

TIM ALLEN

Ünlü komedyen Tim Allen ise tweet atarak şunları yazdı: “Mizahtan hoşlanmadığınız için sahneye çıkıp bir adama vurmak doğru değil. Bir komedi kulübünde ya da konserde de bunu yapmak doğru değil. Chris Rock bir komedyen ve stand-up insanı.”

ALEC BALDWIN


Geçtiğimiz yıl film setinde yaşanan trajik ölümle sık sık gündeme gelen Alev Baldwin ise şunları yazdı: “Yapımcıların Chris’e nasıl katıldığı veya hatta katılıp katılmadığı hakkında fazla bir şey okumadım. Ama seni seviyorum @chrisrock. Oscar’lar Jerry Springer gösterisine dönüştüğü için üzgünüm.”

MARK HAMILL

Star Wars oyuncusu ise Twitter’da şunları yazdı: “Stand-upçılar sorularla kendilerini sıkıştıran kişilerle baş etmekte çok iyiler ama şiddetli fiziksel saldırı… O kadar değil.” Hamill ayrıca “en kötü Oscar ânı” anlamına gelen bir hashtag de kullandı.

JIMMY FALLON

Ünlü komedyen ise sadece Will Smith’i eleştirmekle kalmadı aynı zamanda bu şiddet olayı yüzünden gölgelenen ödüle de dikkat çekti.
“Amerika bölünmüş olabilir, ama hepimizin bir araya gelip aynı anda küfretmesi güzel bir şeydi. Elbette, herkesin bahsettiği o büyük âna değinmeliyim ve bu Questlove’un en iyi belgesel dalında Oscar kazanması!”

JAMES CORDEN

James Corden ise kendi şovunda olayı ti’ye alırken, Chris Rock’ın gösteriye devam etmesini de takdir etti.

STEPHEN COLBERT

The Late Show With Stephen Colbert ile tanınan komedyen de, “Objektif bir gözlemci olarak bir şey söylememe izin verin: Bir komedyene yumruk atmak asla uygun değildir” dedi ve şu şekilde devam etti: “Will Smith bu şakaya gücendi ve karısını savunmak istedi. Güzel. Chris’i düelloya davet edin ya da bir komedyeni gerçekten incitmek istiyorsanız gülmeyin. Bu bir yumruktan çok daha fazla acıtıyor, söz veriyorum.”

WHOOPI GOLDBERG

Deneyimli oyuncu da Smith’i eleştirerek “Bence Will olgunlaşmamış, bence çocuksu ve şiddetliydi. Sonuçları olacağından eminim ama yapacaklarının bu olduğunu sanmıyorum, özellikle de Chris’in ‘Dinle, suçlamada bulunmuyorum’ dediği için” dedi.

JIMMY KIMMEL


Ünlü komedyen Jimmy Kimmel ise şiddet gösterisinin gölgede bıraktığı isimlerden bazılarına dikkat çekti: “Büyük hikayenin tokat olduğunu biliyorum, ancak @amyschumer @iamwandasykes & Regina Hall’u tebrik ederim. Umarım bu, #Oscars tatsızlığının gölgesinde kalmaz.”

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