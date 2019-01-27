Yavuz Çetin (15 Ağustos 2001)

Stüdyo çalışmalarını yürütürken yoğun depresyon teşhisi konulduğu için bir haftadır hastanede tedavi gören Yavuz Çetin, taburcu edildikten sonra Boğaziçi Köprüsü'nden atlayarak 31 yaşında yaşamına son vermişti.Benden bir ruhsuz yaratmayı Nasıl başardınız? Benden bir hissiz yaratmayı Nasıl başardınız? Benden bir uyumsuz yaratmayı Nasıl başardınız? Benden sizden biri yaratmayı Nasıl başardınız? (25 Eylül 1970 - 15 Ağustos 2001)