  • BIST 3.222,74
  • Altın 1001.73
  • Dolar 18.1948
  • Euro 18.0925
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 25 °C
SON DAKİKAYeni virüs alarmı!

Ünsal Ban tutuklandı

»
Organize suç örgütü liderliğinden hüküm giymiş Sedat Peker’in ‘rüşvet ağı’ iddialarından sonra yurt dışına kaçmaya çalışırken gözaltına alınan Ünsal Ban tutuklandı.
Ünsal Ban tutuklandı

Ban, dün çıkarıldığı mahkemede ev hapsi şartı konularak serbest bırakılmıştı.

Savcılığın bu karara yaptığı itir

Peker, eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve kardeşi AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’nun Marka Yatırım Holding’in sahibi Mine Tozlu Sineren’den sermaye artırımı için 12 milyon TL rüşvet istediğini iddia etmişti.

Sedat Peker, geçen hafta sonu sosyal medya üzerinden paylaştığı ve Zehra Taşkesenlioğlu’nun da yer aldığı iddia edilen videoyu çeken ve kendisine veren kişinin eski Türk Hava Kurumu (THK) Üniversitesi Rektörü Ünsal Ban olduğunu savunmuştu.

Ban’ın boşanma süreciyle ilgili paylaştığı tweetlerden birinde, 18 Ağustos’ta “Yakında videolar, WhatsApp yazışmaları ile beraberiz inşallah” ifadelerini kullandığı görülüyor.

Gazeteci Enver Aysever de, TELE 1’deki programında gözaltına alınmadan önce Ünsal Ban’la görüştüğünü söyledi ve konuşmalarını şu sözlerle aktardı:

“Kendisiyle eşi arasında tartışma sırasındaki videoyu eşinin kesici aletlerle saldırmasından kaynaklı olarak gizli önlem olarak kameraya aldığını, ölüm tehdidiyle karşı karşıya olduğu için arkadaşlarından biriyle ‘eğer bana bir şey olursa bu videoyu lütfen yayımlayın’ dediğini söyledi.

“Sedat Peker’le ilgili olarak da aylar öncesinde kendisinin ve eşinin adının geçtiği bir tweet paylaştığını; bu tweetle ilgili bir arkadaşı kanalıyla Sedat Peker’e haber gönderdiğini; burada amacın bir yanlışın düzeltilmesi olduğunu söyledi. Sedat Peker’e bu videoyu kendisinin göndermediğini söyledi. ‘Sedat Peker beni aradı, ben de numarayı bilmediğim için açtım, açtığım zaman kendisinin Sedat Peker olduğunu söyleyince ben de onunla konuştum’ dedi.

“Ban, bana; ‘Can güvenliği için çektiğim videoyu arkadaşlarıma emanet ettim. Bu videoyu Sedat Peker’e gönderilsin diye vermedim, kim kanalıyla bu video Sedat Peker’e gitti meselesini bilmiyorum’ dedi.”

azın kabul edilmesinin ardından Ban tutuklandı.

Ankara Başsavcılığı, Ünsal Ban hakkında boşanma aşamasındaki eşi AKP Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu’na ait kişisel verileri organize suç örgütü lideri Sedat Peker’e gönderdiği iddiasıyla soruşturma başlatmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sedat Peker’e Süleyman Soylu davası: 8 yıl 4 ay hapsi isteniyor03 Eylül 2022 Cumartesi 14:37
  • Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi03 Eylül 2022 Cumartesi 12:56
  • Türkiye'de Haftalık Covid-19 Verileri Açıklandı03 Eylül 2022 Cumartesi 11:45
  • Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı Koca, koronavirüsü yendi03 Eylül 2022 Cumartesi 10:51
  • Erdoğan, İngiltere Başbakanı Johnson ile telefonda görüştü03 Eylül 2022 Cumartesi 08:23
  • HDP Milletvekili Semra Güzel yakalandı02 Eylül 2022 Cuma 22:21
  • Öğretmenlerden Erdoğan’ın sözlerine tepki: ‘Çapulcu değiliz’02 Eylül 2022 Cuma 21:15
  • 30 Ağustos kutlamasını silen NATO’dan yeni mesaj02 Eylül 2022 Cuma 17:25
  • 'Türkiye ekonomisi büyük bir patlama yapabilir'02 Eylül 2022 Cuma 14:00
  • Şarkıcı Gülşen hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı02 Eylül 2022 Cuma 12:22
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti