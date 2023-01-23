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Ünsal İçin Pankart Açıldı, Arıklı Kürsüyü Terk Etti

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Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, Meclis’in bugünkü oturumunda protesto edildi... Bir grup aktivist Meclis oturumu devam ederken 'Ahmet Ünsal görevden alınsın’ yazılı bir pankart açtı.
Ünsal İçin Pankart Açıldı, Arıklı Kürsüyü Terk Etti

Cumhuriyet Meclisi’nin bugünkü oturumunda Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal protesto edildi...

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın Meclis kürsüsünden konuşma yaptığı sırada, bir grup aktivist Meclis Genel Kurulu seyirci locasında ‘Ahmet Ünsal görevden alınsın’ yazılı bir pankart açtı.

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Protesto gösterisi yapılması nedeniyle Arıklı, “Bu şov için bu ortamı hazırladınız. Tebrik ediyorum sizi. Güle güle kullanın. Bundan sonra artık Meclis'te bu protestolara şahit olacaksınız... Meclis’i bu tip şovlara alet ettiniz, yazıklar olsun size” diyerek, kürsüden indi ve salondan çıktı. Arıklı ile birlikte hükümet mensubu bakan ve milletvekilleri de bir süreliğine salondan ayrıldı. 

Meclis Başkan Yardımcısı Fazilet Özdenefe ise, 62’nci madde tahtındaki konuşmalar tamamlanmadan Sayıştay Komitesi’nin raporlarına geçmeyeceğini söyledi.

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