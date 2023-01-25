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Ünsal, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e karşı işlenen nefret suçuyla ilgili çevrim içi toplantıya katıldı

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Din İşleri Başkanı Ahmet Ünsal, 120 ülkenin dini temsilcileriyle birlikte İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e karşı işlenen nefret suçuyla ilgili çevrim içi bir toplantıya katıldı.
Ünsal, İsveç’te Kur’an-ı Kerim’e karşı işlenen nefret suçuyla ilgili çevrim içi toplantıya katıldı

Din İşleri Başkanı Prof. Dr. Ahmet Ünsal’ın, Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen online toplantıda, 120 ülkenin üst düzey dini temsilcilerinin yer aldığı İsveç'te Kur'an-ı Kerim'e karşı işlenen nefret suçuna dair yapılan toplantıya katıldığı belirtildi. 

Din İşleri Başkanlığından verilen bilgiye göre, toplantıya Kıbrıs Müftüsü (Din İşleri Başkanı) sıfatıyla katılan Prof. Dr. Ahmet Ünsal, İsveç'te kutsal kitaba yapılan menfur saldırının dünya barışına bir tehdit olduğunu dile getirdi.

Ünsal, “yakılan şeyin mürekkep ve kağıttan ibaret olan bir mushaf olduğunu, Hz. Peygamberin mübarek ağzından dökülen Kur'an olmadığını, olamayacağını, dünyada milyonlarca canlı Kur'an'ın var olduğunu” ifade etti.

Ünsal, organizasyonu gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş’a da teşekkür etti.

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