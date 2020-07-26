Unutkanlık: Nedenleri, belirtileri, tedavisi

Bazen karşıdan gördüğünüz birini nereden tanıdığınızı çıkarmaya çalışırsınız. Hatta kimi zaman da hatırlamadan sohbet etmek zorunda kalırsınız. Bir şeyi unutmak, aslında yaş almanın normal bir parçasıdır, ancak önlem alınmazsa ileride demansa (bunama) dön

1. Stres

Stresli bir dönemdeyseniz ya da yoğun bir iş temposunda çalışıyorsanız gün içerisinde zihniniz sık sık yoruluyordur. Bu nedenle algınız da her zamankinden biraz daha kapalı olabilir. Bu genelde unutkanlık sorunu yaşayanların en sık karşılaştığı sorunlar arasında yer alır. Bunun bir dönem olduğunu unutmamak gerekirken aynı zamanda beynin başka bölgelerinin hasar görmemesi için ya da unutkanlığın başka sorunlara sebebiyet vermemesi için önlem alınması gerekebilir.

2. Alzheimer

Bir diğer adıyla demans olarak bilinen bu hastalığın en önemli belirtileri arasında unutkanlık gelir. Alzheimer'a yakalanan kişilerin genelde yaş ortalaması 65'tir. Daha çok ileri yaşlardaki insanların yakalandığı bir hastalık olarak bilinir ancak nadir olarak erken alzheimer hastalığına yakalanan kişiler de vardır. Sık sık bir yerden bir yere giderken adresinizi kaybediyorsanız ya da çok iyi tanıdığınız aile üyesinden birinin yüzü dahi hatırlamakta güçlük çekiyorsanız ciddi bir alzheimer evresinde olabilirsiniz.

3. Parkinson hastalığı

Parkinson hastalığında genelde beyninizdeki denge durumu bozulur. Sık sık sinirlerde yıpranmalar meydana gelir ve ellerde-ayaklarda sürekli olarak titreme söz konusudur. Ancak bu belirtinin yanı sıra beyinde meydana gelen hasar sebebiyle günlük yapmanız gereken işleri aksatabilir, hatırlamayabilirsiniz. Bu da unutkanlığın ciddi belirtileri arasında yer alır. Çünkü bu durum, hastalığın ilerlemiş olduğunun bir göstergesidir.

4. Depresyon

Çağımızın hastalıkları arasında yer alan depresyon yediden yetmişe herkesin dönem dönem kimi zaman ağır kimi zaman hafif bir şekilde atlattığı hastalıklar arasındadır. Ancak psikolojiyle bedenimizin inanılmaz bir uyumu söz konusu olduğu için bundan fiziksel olarak da etkilenmemiz mümkündür. Özellikle gün içinde hiçbir şey yapmama isteğinin yanı sıra bir de kişileri anımsayamamanız ya da nereye gideceğinizi unutmanız gibi durumları bu süreçte yaşayabilirsiniz.

5. Hamilelik

Hormonların tamamen değişmesinin ardından hamilelik döneminde unutkanlık da dahil bazı sağlık sorunları yaşayabilirsiniz. Bu durumun önüne geçebilmek için herhangi bir ilaca başvurmanız ya da kimyasal yöntemler denemeniz sizlere ve bebeğinize zarar verebilir.

6. Kafa travması

Özellikle kazalar sonucunda meydana gelen fiziksel bazı durumların yanı sıra psikolojik olarak da etkilendiğiniz durumlar olabilir. Bunun sonuçlarından biri de unutkanlıktır. Geçici ya da kalıcı olarak başınıza aldığınız hasarın boyutuna ve yerine bağlı olarak unutkanlık yaşayabilirsiniz. Ağır kazalar söz konusu değilse ve beynin herhangi bir bölümü zarar almamışsa geçici bir hafıza kaybı yaşamanız söz konusu olabilir.

7. Vitamin eksikliği

Beynin çalışabilmesi adına gerekli nöronların sürekli olarak canlı kalması gerekir. Beyin nöronlarının yapısına katılan maddeler vücudunuzda bulunmazsa, bazı rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Özelikle B12 vitamini eksikliğinde unutkanlık çok sık görülür. B12 vitamini emilimini sağlayan ve gerekli hücrelere iletilmesine yardımcı olan vitaminlerin eksik alınması ya da alınmaması durumunda da unutkanlıkla karşılaşabilirsiniz.

8. İlaçların yan etkisi

Bazı ilaçların, özellikle psikolojik sebeplerden dolayı kullanılan ilaçların yan etkisinde unutkanlık yer alabilir. Psikolojik iyileştirmeye yönelik kullanılan ilaçlar genelde yıpranmış olan sinirlerin onarılması adına beynin dinlenmesine yardımcı ilaçlardır. Bu ilaçların kullanım süreci boyunca geçici yan etkilerinden etkilenebilirsiniz.

9. Beyin tümörü

Unutkanlık hastalıkları çeşitleri arasında beyin tümörleri de vardır. Tümörler genelde hastalığın ilerlemesinden sonra yaşanan belirtilerle birlikte hissedilir ve teşhis edilir. Yaşanan belirtilerin başında unutma sorunu gelir. Unutkanlık genelde ilk başlarda sıradan dalgınlıklara yorulsa da daha da şiddetlenerek günden güne artar. Eğer sadece mental anlamda belirtiler yaşıyorsanız ve algılamakta problem çekiyorsanız mutlaka en kısa zamanda bir nöroloji uzmanına gitmelisiniz.

10. Sigara ve alkol

Alkol ve sigara vücudun birçok organına zarar verdiği gibi en önemli organ olan beynimiz de bu iki zararlı alışkanlığın kurbanı olabilir. Özellikle alkol direkt olarak beyin hücrelerinin ölmesine neden olur. Sigara ve alkol sadece mideyle teması olan ürünler değildir. Tüm bedeni etkisi altına alarak başta unutkanlık olmak üzere daha birçok hastalığı yaşamanıza neden olabilir.