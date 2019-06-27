  • BIST 95.573
  • Altın 260,973
  • Dolar 5,7720
  • Euro 6,5609
  • Lefkoşa 33 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 30 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 33 °C
SON DAKİKAYakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Öğrenci Yerleştirme ve Burs Sıralama Sınavı 1 Haziran’da Yapılacak.

Unutkanlık, yorgunluk ve vücut ağrıları yaşıyorsanız... Sebebi Haşimato olabilir!

» »
Yaygın olarak kadınlarda görülen Haşimoto hastalığının sinsice ilerleyebildiğini belirten Dr.Öğr. Üyesi Selim Kum, "Belirtiler tiroid hormonlarının seviyesine göre değişebiliyor.
Unutkanlık, yorgunluk ve vücut ağrıları yaşıyorsanız... Sebebi Haşimato olabilir!

Kilo alma, sürekli yorgun hissetme, cilt kuruluğu, kavgacı ruh hali, vücut ağrıları ve unutkanlık gibi şikâyetler olabilir" dedi

Haşimoto hastalığı veya tıptaki adıyla "Hashimoto tiroiditi"nin tiroid hormon eksikliği nedeniyle şikayetler oluşturan hormonal bir hastalık olduğunu belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr.Öğr. Üyesi Selim Kum, "Haşimoto hastalığı tiroid bezinin otoimmun bir hastalığıdır. Nedeni tam olarak bilinmemekle beraber tetikleyici bir sebepten dolayı (viral hastalıklar, stres, otoimmun diğer hastalıklar gibi...) bağışıklık sisteminin bakteri, virüs, mantar ve parazit gibi vücuda zarar veren antikorları tiroit bezine yönlendirerek yok etmeye çalışması ile ortaya çıkar" diye konuştu.

'TÜM DÜNYADA HIZLICA YAYGINLAŞIYOR'

Hastalığın belirtilerinin tiroid hormonlarının seviyesine göre değişiklik gösterebileceğini söyleyen Dr. Selim Kum şunları söyledi:

 

"Özellikle ilk dönemlerde hızlı çalışması durumunda terleme, çarpıntı, sıcak basması, sinirlilik, uykusuzluk gibi belirtiler ortaya çıkabilirken yavaş çalışması sonucu, ödem, cilt kuruluğu, kabızlık, uyku hali, unutkanlık gibi sonuçlar doğurabilir. Fakat buna rağmen hastaların çoğunluğu belirti vermez ve yapılan kontroller sırasında tesadüfen rastlanır ve teşhis edilir. Haşimoto otoimmün tiroid hastalıklarından sadece bir tanesidir. Fakat son yıllarda diyabet gibi tüm dünyada çok hızlı bir yaygınlaşma söz konusudur. Haşimoto hastalığı, iyot eksikliği olan kişilerde ve kadınlarda daha sık görülür. Östrojen ve genetik yatkınlık risk faktörleri arasındadır. Genç-orta yaş grubunda daha sık görülmekle birlikte her yaşta ortaya çıkabilir."

'PAÇA ÇORBASI İÇEBİLİRSİNİZ'

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Selim Kum teşhis için tiroid bezinin çalışması ve yapısının değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, "Tiroid bezinin çalışması kanda tiroid hormonlarının yani TSH, T3 ve T4'ün ölçülmesi ile, yapısı ise ultrason ile değerlendiriliyor. Ama asıl Haşimoto için tanı koydurucu olan kanda anti-TPO ve anti-tiroglobulin antikor düzeylerinin yüksekliğidir" dedi.

GLUTEN, TAHIL, YUMURTA VE BAKLAGİL...

Dr. Selim Kum, haşimoto hastalarına şu beslenme tavsiyelerinde bulundu:

"Gluten, tahıl, yumurta, soya, süt ürünleri, baklagillerden uzak durun. Sebze ağırlıklı beslenmelisiniz. Ancak lahana, karnabahar ve brokoliyi sınırlı tüketmekte fayda var. Haftada 1-2 porsiyon pancar yenilebilir. Kemik suyu ve jelatin bakımından zengin sığır ve koyun ayak paça çorbası içilebilir. Yemeklerinize zerdeçal ekleyebilirsiniz. Ilık bir suya limon ekleyerek günde bir bardak içebilirsiniz. Böğürtlen, yaban mersini, ahududu ve kuş üzümü yiyebilirsiniz."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • ALO 1191 Bağımlılık Danışma ve Destek Hattı açıldı26 Haziran 2019 Çarşamba 14:11
  • Kanada: Hastalarını kendi spermiyle gebe bırakmakla suçlanan kadın doğum doktoru meslekten men edildi26 Haziran 2019 Çarşamba 09:09
  • Uzmanlardan uyarı: Kokusuz ve parfümsüz güneş kremi kullanın25 Haziran 2019 Salı 22:00
  • Tartıştığı kişi tarafından ısırılınca kuduz aşısı yapıldı!21 Haziran 2019 Cuma 23:00
  • İlaç alerjisi nedir? Belirtileri, nedenleri ve tedavisi…21 Haziran 2019 Cuma 22:00
  • Tüp bebek tedavisine başlamadan kilo verilmeli'21 Haziran 2019 Cuma 21:00
  • Kanser tedavisinde yeni bir umut: Proton tedavisi21 Haziran 2019 Cuma 20:00
  • Klimayı düşük sıcaklıkta ve sürekli çalıştırmayın21 Haziran 2019 Cuma 19:00
  • 140 ülkede yapılan araştırma: Aşıya güvensizlik küresel bir tehdit19 Haziran 2019 Çarşamba 13:02
  • Öksürürken ya da hapşırırken odadan çıkmalı mısınız?19 Haziran 2019 Çarşamba 10:47
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti