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“Unutulan Genetik Miras Talasemi” Çalıştayı Yapılacak

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“Unutulan Genetik Miras Talasemi” Çalıştayı Yapılacak
“Unutulan Genetik Miras Talasemi” Çalıştayı Yapılacak

Kıbrıs Türk İnsan ve Klinik Genetik Derneği ile Thalassaemia Derneği, çarşamba günü, “Unutulan Genetik Miras (!) Talasemi” Çalıştayı düzenliyor.

Thalassaemia Derneği’nden yapılan açıklamaya göre, ülkede Talasemi gerçeği ve farkındalığına dikkat çekmek amacıyla düzenlenecek Çalıştay, Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) İrfan Günsel Kongre ve Sergi Salonu’nda saat 09.00-13.00 arası yapılacak.

Cumurbaşkanı, Sağlık Bakanı, dernek başkanları ve YDÜ Tıp Fakültesi Dekanı’nın konuşmaları ile açılacak çalıştay, dört oturumda gerçekleştirilecek.

Dr. Nuray Yeşiladalı ve Dr. Gülsen Bozkurt başkanlığında” Thalassemia ve Hemoglobinopatiler” başlığıyla yapılacak ilk oturumda, sırasıyla, “Thalassemia ve Hemoglobinopati Kliniği, Thalassemia Genetiği ve Tanısı, Kuzey Kıbrıs’a Thalassemia Hastalığı, Kan Hastalıkları ve Genetik Danışmanlık, tedavide yeni umut: Genom düzenleme” konuları tartışılacak.

Birinci oturumun tamamlanmasının ardından saat 11.30’da 3 farklı oturum aynı anda başlayacak.

Prof. Dr. Füsun Yıldız ve Uzm. Dr. Sıla Usar İncirli başkanlığında, “Klinik’te talasemi gerçeği ve tanı yaklaşımları”, Düriye Deren Oygar ve Fazilet Özdenefe başkanlığında “Ülkemizde Talasemi yönetimi” ve Meryem Çerkez ve Selen Nejat başkanlığında “Talasemi savunuculuğu ve farkındalık” konuları ele alınacak.

Oturumların tamamlanmasının ardından çalıştay raporu hazırlanacak.

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