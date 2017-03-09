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Ürdün Hükümet Sözcüsü Mumani: Ezan yasağı tasarısının onaylanması barış anlaşmasına aykırı

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Ürdün Hükümet Sözcüsü Mumani: Ezan yasağı tasarısının onaylanması barış anlaşmasına aykırı
Ürdün Hükümet Sözcüsü Mumani, Knesset'te ezan yasağı tasarısının ilk oylamada kabul edilmesi hakkında, "Ezan yasağı tasarısının onaylanması barış anlaşmasına aykırı." dedi.

Ürdünİsrail parlamentosu Knesset'te ezan yasağı tasarısının ilk oylamada kabul edilmesinin "barış anlaşmasına aykırı" olduğunu bildirdi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'nın haberine göre, Medyadan Sorumlu Devlet Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Muhammed el-Mumani, yaptığı yazılı açıklamada, yasa tasarısının, uluslararası insan hakları kanunları gereğince İsrail'in sorumluluklarının yanı sıra çok sayıdaki uluslararası sözleşmeye aykırı olduğunu belirtti.

Doğu Kudüs'te, Ürdün Kudüs Vakıfları Dairesinin yönetiminde, uluslararası kanunların uygulandığını vurgulayan Mumani, dairenin, ezanın düzenlenmesi de dahil olmak üzere Doğu Kudüs'teki tüm camilerin özellikle Mescid-i Aksa'nın işlerinden sorumlu olan otorite olduğunu aktardı.

Mumani, barış anlaşmasının 7'nci maddesinin 2'nci fıkrasında, "İsrail'in Kudüs'teki İslam'ın kutsal değerlerini koruma kapsamında Ürdün'ün özel rolüne saygı göstermesini" öngören bir madde bulunduğuna dikkati çekerek, "Ezan yasağı tasarısının onaylanması barış anlaşmasına aykırı." ifadesini kullandı.

İsrail'de ise ezanın belli saatlerde hoparlörle okunmasının yasaklanmasına ilişkin kanun tasarısı, dün Knesset'te yapılan ilk oylamada kabul edilmişti. Tasarının yasalaşması ve uygulamaya geçirilmesi için Knesset'te iki ayrı oturumda daha kabul edilmesi gerekiyor.

İsrail ile Ürdün arasında da 26 Ekim 1994'te Arabe Vadisi'nde imzalanan Ürdün-İsrail barış antlaşmasına göre, Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, Ürdün Vakıflar, Kutsallar ve İslami İşler Bakanlığına bağlı Kudüs Vakıflar Dairesi himayesine bırakılmıştı.

Ürdün Kralı Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mart 2013'te, Ürdün'e "Kudüs'ü ve kutsal değerleri koruma hakkını" veren anlaşmayı imzalamıştı.

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