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Ürdün'de 15 kişi idam edildi

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Ürdün'de 15 kişi idam edildi
Ürdün'de 10'u terör suçlamasıyla yargılanan 15 kişi hakkındaki idam hükümlerinin infaz edildiği bildirildi.

Ürdün resmi haber ajansı PETRA'ya konuşan hükümet sözcüsü Muhammed el Mumini, terör suçlamasıyla yargılanan 10 kişiden 5'inin İrbid kentinde bir örgüt hücresine mensup olduğunu belirtti.

TERÖR SUÇUNDAN MAHKUM OLMUŞLARDI

Mumini, diğer terör sanıklarının ise "Baka'daki istihbarat bürolarına saldırı, Sama'da emniyet güçlerine saldırı, yazar Nahid Hattar suikastı, 2003 yılında Ürdün'ün Bağdat Büyükelçiliği'ne yönelik saldırı ve antik Roma tiyatrosunda turistlere saldırı" davalarında idam cezasına çarptırıldığını aktardı.

CİNSEL SALDIRI HÜKÜMLÜLERİ DE İDAM EDİLDİ

Hükümet Sözcüsü, idam edilen diğer 5 kişinin ise cinsel saldırı gibi suçlar işlediğini kaydetti.

Ürdün Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin, İrbid kentinde bir örgüthücresine mensup 5 kişi hakkında verdiği idam cezası, geçen hafta Temyiz Mahkemesi tarafından onanmıştı.

Sanıklara, "Yüzbaşı Raşid ez-Zuyud'un hayatını kaybetmesiyle sonuçlanan terör olaylarını düzenlemek, şahıslara ve kamu malına yönelik terör saldırısı gerçekleştirmek amacıyla patlayıcı madde imal etmek" suçlamaları yöneltilmişti.

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