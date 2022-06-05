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Ürdün’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü

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Ürdün’ün kuzeyinde yer alan Irbid şehrinde, Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetleri'ne ait bir GROB eğitim uçağının düşmesi sonucu 2 pilot hayatını kaybetti.
Ürdün’de eğitim uçağı düştü: 2 pilot öldü

Ürdün Silahlı Kuvvetleri, Ürdün'ün Irbid şehrinde yerel saatle 09.00'da Ürdün Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait GROB eğitim uçağının, teknik arıza nedeniyle düştüğünü açıkladı. Eğitim sırasında uçağın düşmesi sonucu 2 pilotun hayatını kaybettiği belirtildi.

Yetkililer, hayatını kaybedenlerin Binbaşı Pilot Bilal Al-Shoufien ve Kaptan Pilot Baha Abu Ghanmi olduğunu ve Kral Abdullah I Üniversitesi Hastanesine kaldırıldığını açıkladı. Ürdün Silahlı Kuvvetleri ayrıca açıklamasında, hayatını kaybeden 2 pilotun ailelerine ve silah arkadaşlarına başsağlığı diledi.

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