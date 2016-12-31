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Ürdün'de 'pembe taksiler' yollarda

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Ürdün'de 'pembe taksiler' yollarda
Ürdün'de 'pembe taksiler' 10 kadın sürücüsüyle hizmet veriyor. Ancak muhafazakarlar için kadınların 'pembe taksi' şoförü olması bile 'uygunsuz' bir durum.

Amman'ın yoğun trafiğine çıkmadan önce Nisrin Akoubeh, otomobilinin yağını ve suyunu kontrol ediyor. Kızıl saçlı üç çocuk annesi Akoubeh, çalıştığı takside günde 10 saat mesai yapıyor. Bu, Ürdün gibi muhafazakar bir ülke için ender rastlanan bir meslek.

Akoubeh, "Utanç kültürünü yıkıp, Araplara ve Arap dünyasına, kadınların güçlü olduğunu ve erkeklerin tekelinde olan alanlarda da çalışabileceklerini kanıtlamak istiyorum" diyor. Kadınların uzun süredir normal otomobiller kullandıklarını söyleyen Akoubeh, "Neden taksi de kullanamasınlar?" diye soruyor.

Akoubeh, Ürdün'ün sosyal normlarına karşı çıkıp taksi sürücülüğünü kadınlar için de kabul edilebilir bir meslek haline getirmek isteyen bir grup kadın arasında. 31 yaşındaki eski hemşire ve dul olan Akoubeh, kadınların kullandığı 10 "pembe taksi”den birinde çalışıyor.

Müşterilerinin çoğu gece mesaisi yapan hemşireler, üniversite öğrencileri ve çocuklarını okula getirip götüren anneler.

Suudi kadınlar da müşteriler arasında

Pembe bir gömlek ve mavi bir kravat takan kadın sürücüler aynı zamanda, ülkeye gelen ancak eşlerinin tek başına dışarı çıkıp erkek sürücülerin kullandığı araçlara binmesine izin vermediği Suudi kadınlara da hizmet veriyor.

19 yaşındaki öğrenci Ghena el Asmar da taksi hizmetinden yararlananlar arasında. Genç kız, sadece kadınların kullandığı taksilerde kendini daha güvende hissettiğini söylüyor.

El Asmar, "Akşam üniversitede dersler bitince ya da gece evden çıkmak zorunda kaldığımda, bu taksileri kullanmayı tercih ediyorum çünkü o zaman bir kadın başka bir kadını bir yerden almış oluyor. Bir kadının bir taksi şoförü olarak çalışması utanılacak bir şey değil. Bu da diğer her meslek gibi bir meslek ve sadece erkeklerle sınırlı olmamalı” diyor.

Ürdün'de yaklaşık 500 bin kadının ehliyeti var. Ürdün Ulusal Trafik Bürosu'na göre bu, ülkedeki toplam sürücü sayısının yüzde 20'si.

Muhafazakar bakış açıları

Ancak kadınların taksi şoförü olmasına daha muhafazakar yaklaşanlar da oluyor. 50 yaşındaki devlet memuru Muhammed El Ahmed, bir taksinin kadınlar için uygun bir iş yeri olmadığını düşünenlerden.

El Ahmed, "Aşiret geleneklerinin hakim olduğu muhafazakar bir doğu toplumunda yaşıyoruz. Kadınların yapabileceği, yeteneklerine uyan ve kötü bir noktada görülmeden toplumdaki yerlerini koruyabilecekleri pek çok meslek var” diyor.

21 Mart'ta uygulamaya kondu

Öte yandan "pembe taksi” uygulamasını başlatan Eyd Ebu El Hac ise kadınları otomobil sürmeye teşvik etmenin topluma bir hizmet olduğunu söylüyor.

"Pembe taksi” hizmeti Arap dünyasında anneler günü olarak kutlanan 21 Mart'ta uygulama konmuş.

Eid Ebu El Hac, şu anda 'pembe taksi'lerde çalışan 30-45 yaşları arasında 10 kadın sürücünün olduğunu kaydediyor.

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