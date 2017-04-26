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Ürdün'de tecavüzcüyle evlenme yasası kaldırıldı

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Ürdün'de tecavüzcüyle evlenme yasası kaldırıldı
Ürdün, tecavüz ettikleri kişilerle evlenmeleri durumunda tecavüzcülere af getiren yasayı iptal etti.

Ürdün'de tecavüzcülere af yasası tepkiler üzerine iptal edildi. Ürdün hükümeti bu adımı insan hakları savunucuları ile Müslüman ve Hristiyan din insanlarının uzun süredir yürüttüğü kampanyalar sonucunda aldı.

''TAŞ DEVRİNDEN KALMIŞ BİR YASA''

Yasayı destekleyenler ise bunun "tecavüz mağdurlarının onurunu korumak" için gerekli olduğunu söylerken, iptalini talep edenler ise bunu "taş devrinden kalmış bir yasa" olarak niteliyordu.

Ürdün Ceza Kanunu'nda, 15-18 yaş arası kadınlarla cinsel ilişkiye girmek tecavüz olarak tanımlanıyor.

İptal edilen yasa ise bu yaştaki kadınlarla cinsel ilişkiye girdikten sonra onlarla evlenip 5 yıl evli kalan erkeklere af getiriyordu.

''GELİNLİK TECAVÜZ SUÇUNU ÖRTMEZ''

Lübnan'da da benzer bir yasanın kaldırılması için kampanyalar gerçekleştiriliyor. Lübnanlı aktivistler, 'gelinlik tecavüz suçunu örtmez' başlığıyla yürüttükleri kampanya kapsamında, tecavüzcüleriyle evlendirilmek zorunda bırakılan cinsel istismar mağduru kadınlara dikkat çekmek amacıyla, halka açık alanlara boyun kısmından asılmış gelinlikler yerleştirdi.

BATIDA ÇOCUĞA YÖNELİK İSTİSMAR NASIL CEZALANDIRILIYOR?

Yeni yasal düzenlemeye göre tecavüz suçunu işleyenlerin cezalandırılması sağlanırken; kadınlar, çocuklar ve engellilere karşı işlenen suçların cezaları da artırılıyor.

Benzer bir yasanın bulunduğu Lübnan'da da yasanın iptal edilmesine yönelik kampanya yürütülüyor.

Türkiye'de de geçen yıl benzer bir yasa tasarısı gündeme gelmiş, tepkiler ve kadınların TBMM önünde yaptığı eylemlerin ardından yasadan vazgeçilmişti.

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