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Ürdün’den Suriye kararı: Sınır yeniden açılıyor

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Ürdün İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cebir Sınır Kapısı’nın çarşamba sabahı yeniden açılacağı duyuruldu.
Ürdün’den Suriye kararı: Sınır yeniden açılıyor

Ürdün İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cebir Sınır Kapısı’nın çarşamba sabahı yeniden açılacağı duyuruldu. Bakanlık, kararın gerekli güvenlik ve sağlık önlemleri dikkate alınarak, iki kardeş ülke arasındaki ticaret ve turizm hareketini canlandırmak amacıyla alındığını bildirdi.

Suriye’deki iç savaş öncesi Cebir Sınır Kapısı, günde yüzlerce kamyonun geçtiği, Avrupa, Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında bir geçiş yoluydu. Ürdün makamları, geçtiğimiz temmuz ayında Suriye’deki güvenlik gelişmeleri nedeniyle Cebir Sınır Kapısı’nı geçici olarak kapatmıştı.

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