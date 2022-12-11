Ürdün’den Suriye sınırında uyuşturucu operasyonu

Ürdün Ordusundan yapılan yazılı açıklamada, sınır muhafızları ve güvenlik güçlerinin, Suriye topraklarından yasa dışı yollarla ülkeye sızma ve büyük miktarda uyuşturucu sokma girişimine yönelik operasyon düzenlediği belirtildi.

Operasyonlarda, angajman kurallarının uygulandığı ve ülkeye girmeye çalışan bir kişinin yaralandığı, diğerlerinin ise Suriye’ye kaçtığı ifade edildi.

Açıklamada, bölgede yapılan aramalarda, 8873 esrar, 3 milyon 141 bin captagon hap, 376 mermi ve bir miktar para ele geçirildiği ve ilgili makamlara teslim edildiği kaydedildi.

Ürdün, özellikle sınır komşuları Suriye ve Irak’ta kötüleşen güvenlik durumunun bir sonucu olarak kaçakçılık girişimlerine sahne oluyor.