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Üretici birliklerinden hükümete tepki: “Ya bu işi yapacaksınız ya da bırakıp gideceksiniz”

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Üretici birliklerinden hükümete tepki: “Ya bu işi yapacaksınız ya da bırakıp gideceksiniz”
Üretici birliklerinden hükümete tepki: “Ya bu işi yapacaksınız ya da bırakıp gideceksiniz”

Sağlık Bakanlığı’nın bakanlar kurulundan aldığı yetki ile ülkeye girişlerde test zorunluğunu kaldırarak giriş yapanları test sonuçları çıkana kadar kalacakları otellere veya evlerine göndermesi üretici örgütlerinin tepkisine yol açtı.

Bugün toplanan Hayvancılar Birliği, Res-Bir, Kasaplar Birliği, Çiftçiler Birliği, Mobilya Üreticileri Birliği, Taksiciler Birliği, Patates Üreticileri Birliği, Kuzey Kıbrıs Hızlı Tüketim Maddeleri Tedarikçileri Derneği yöneticileri yaptıkları ortak açıklamada; yaklaşık bir aydır yeniden dönmeye başlayan ekonomik çarka hükümetin ülkeye girişlerde aldığı yanlış kararlarla takoz koyduğunu, halkın yaratılan güvensizlik ortamında yeniden eve kapanmaya başladığını belirterek hükümeti daha sağlıklı karar üretmeye davet etti.

Test sonucu alınmadan ülkeye girişe izin verilmesinin halk sağlığı ile oyun oynamak anlamı taşıdığını, yaşadıklarından ders çıkaran halkın yeniden eve kapanmaya döndüğünü vurgulayan 8 Örgüt ortak açıklamada hükümete şöyle denildi:

“Ya bu işi yapacaksınız ya da bırakıp gideceksiniz. Siz işinizi doğru yapmıyorsunuz diye bu ülkenin insanı hem sağlığından hem parasından oluyor.

Neden bu kadar güvensizlik yaratıyorsunuz ve karınca kararınca kendi içimizde dönmeye başlayan ekonomiyi durma noktasına getiriyorsunuz?

Özel sektör yanlış yaptığında ceza kesmeyi, faiz almayı bilen hükümet kendi yanlışlarının bedelini de çekmeyi bilmelidir.

Hükümet edenler ve tüm siyasiler bunu iyi anlamalıdır” 

BARDAĞI TAŞIRAN SON DAMLA NEYDİ?

Hükümetin 1 Temmuz itibarı ile uçuşları başlatma kararı alarak lokomotif sektörlerden biri olan turizmi paydaşları ile birlikte ayağa kaldırmasını başlangıçta desteklediklerini belirten 8 Örgüt açıklamasında kararların uygulama anı geldiğinde değiştirildiğini, önce çift test zorunluluğu konduğunu ardından 3 günlük test sonucu ile birlikte kendi test sonuçlarımız çıkana kadar turistlerin evlerine veya otellerine gönderildiği  sonrasında vazgeçilerek kendi test sonuçlarımız çıkana kadar karantina uygulamasına gidildiği ifade edildi.

“HALK SAĞLIĞI ÜZERİNDEN SİYASET YAPILAMAZ”

Üretici sektörleri temsil eden 8 örgüt açıklamasında şu görüşleri vurguladı:

“Sonuç olarak, bizler, bu ülkenin üreten, ürettiği kadar da ekonomiye katkıda bulunan, vergisiyle, KDV’siyle, SSK’sıyla, ülkeye büyük destekler ve yatırımlar yapan Birlikleri, hükümeti bu işi doğru dürüst yapmaları, gerekli organizasyonları yapmaları, konusunda uyarmak istiyoruz. Eğer bu işi yapamayacaksınız, özel sektör olarak biz bu işleri yapmaya da talip olduğumuzu söylemek isteriz.

Sağlık ve toplum sağlığını ilgilendiren tüm konular siyaset üstüdür ve siyasi malzeme olamayacak kadar önemlidir.

“GİRİŞLERDE MAKSİMUM KONTROL ŞART”

Hükümet, üzerine düşeni, halk sağlığını koruyarak, maximum kontrol yaparak, gelecek olan kişileri kontrol ederek ülkeye kabul etmelidir. Gelen kişilere de, ülkeye geldiklerinde, kesin “negatif” sonucu olana kadar, karşılaşacakları işlemleri bildirilmeli ve bu işler olana kadar da, ortaya çıkan masraflar gelen kişiler tarafından karşılanmalıdır.

Zaten önceden ülkemize gelecek kişilere gerek giriş şartları gerek testler ve ücretleri hakkında bilgi verilmesi halinde gelecek olanlar geldikleri ve geri dönecekleri yerin sağlık açısından sorunsuz kalması ve kendilerinin de bulaş riskine maruz kalmaması için sağlık adına bu masrafı bütçelerinden ayıracaklardır.

Ülkemiz özel sektör çalışanına 1500’tlyi, canını çıkararak verdiğine göre, çok zengin bir ülke de değildir.

Haziran ayında sektörler, kendi içlerinde yavaş da olsa bir nefes almaya başlamışken, 1 Temmuz’dan itibaren esnafın satışları yine kesilmiştir, toplumumuz, devletin yapamadığı korunma işini kendisi yaptığından sokağa çıkmayı azaltmış, bu da esnafın işlerinin tekrardan düşmesine sebep olmuştur.

Bunların tüm sorumlusu hükümettir. Hem ülkeye gelenleri yeterince ve doğru şekilde kontrol edememiş, hem de bu yanlışlarından dolayı da, ekonominin çarklarının tekrardan durma noktasına gelmesini sağlamıştır.”

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