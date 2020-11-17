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Üretici firmadan ‘sahte remdesivir’ uyarısı: Yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdi

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Üretici firmadan ‘sahte remdesivir’ uyarısı: Yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdi
Üretici firmadan ‘sahte remdesivir’ uyarısı: Yasa dışı yollarla Türkiye’ye girdi

Covid-19 hastalarının tedavisinde kullanılan remdesivir etken maddeli ‘Veklury’ adlı ilacın üreticisi ABD’li firma, Türkiye’ye ‘sahte olma olasılığı yüksek’ ürünlerin girdiğini ve bunların karaborsada satıldığını açıkladı.

ABD ve AB dahil dünya genelinde 50’den fazla ülkede ‘corona’ tedavisinde kullanılmak üzere onay alan ‘Veklury’ Gilead firması tarafından üretiliyor.

Firmadan gönderilen yazılı açıklamada, son dönemde Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilmeyen, remdesivir içerdiği iddia edilen sahte olma olasılığı yüksek ürünlerin Türkiye’ye yasa dışı yollardan girdiği belirtildi. Bu ürünlerin Veklury ile hiçbir ilgisi bulunmadığı ve kullanılmalarının tehlikeli olabileceği ifade edildi.

Açıklamaya göre, Veklury, Türkiye’de Sağlık Bakanlığı’nca henüz ruhsatlandırılmadı, ticari olarak kullanıma sunulmadı. Ruhsatlandırılması için Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile görüşmeler devam ediyor.

Sağlık Bakanlığı’ndan mayıs ayında firmaya ulaşan 1000 hastayı tedavi edecek miktarda Veklury talebinin ardından 3 bin hastanın tedavisini karşılayacak miktarda (17.378 flakon) Veklury’nin bedelsiz olarak tedarik edildiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye’de Veklury’ye erişim talebinin yalnızca hekimler tarafından Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Yurt Dışı İlaç Temini Prosedürü kapsamında yapılabildiği hatırlatıldı.

Bakanlıkça Veklury kullanımı uygun görülen hastalar için ilacın sevkiyatı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından talep yapılan ilin sağlık müdürlüğüne sağlanıyor.

Gilead’ın açıklaması şöyle devam etti: “Hastalarımızın, başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının ve vatandaşlarımızın sağlığı, en önemli önceliğimizdir. Yasa dışı yollardan Sağlık Bakanlığı kontrolü ve denetimi olmaksızın, hastalara temin edilmeye çalışılan ürünlere ilişkin kamuoyuna bu açıklamayı yapmayı sorumluluğumuzun bir gereği olarak yerine getiriyoruz. Sağlık sektöründe görevli tüm hekimlerin, Sağlık Bakanlığı tarafından temin edilmemiş/onaylanmamış sahte ürünler konusunda halk sağlığını göz önüne alarak mesleki sorumluluklarına uygun hareket edeceğine inanıyoruz.

Sağlık Bakanlığı’na da bu konuyla ilgili resmi başvurunun yapıldığını, yasa dışı yollarla ülkemize gelen söz konusu ürünlere ilişkin firmamızın incelemelerinin devam ettiğini ve üzerimize düşen tüm yasal görevleri yerine getirmeye hazır olduğumuzu belirtmek isteriz. Bu vesileyle, Veklury’yi Sağlık Bakanlığı kural ve denetimlerine uygun olarak en hızlı şekilde Türk halkının kullanımına sunmak için gerekli tüm işlemleri gerçekleştirdiğimizi ve gerçekleştirmeye devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

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