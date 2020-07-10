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Üretici Mahsülünü Çöpe Döktü

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Üretici Mahsülünü Çöpe Döktü
Üretici Mahsülünü Çöpe Döktü

Ürettiği soğanı, satamayınca çöpe atmak zorunda kalan soğan üreticisi, emekleri atıldığı için isyan etti.

Konuyla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan soğan üreticisi, 6 ay gece-gündüz uğraştıklarına dikkat çekti.

Soğan üreticisi, paylaştığı görüntülerin altına şu notu düştü:

“6 ay uğraş gece gündüz sonra ye canını çıkart. Mali 1 torba fiyatı 1.20, isçi 1 torbayı 7 TL’ye doldurur. Dahası sakla, satama... Sonra tonlarca soğanı dök tarlalara, işte adalet”

 

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