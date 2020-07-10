Üretici Mahsülünü Çöpe Döktü

Ürettiği soğanı, satamayınca çöpe atmak zorunda kalan soğan üreticisi, emekleri atıldığı için isyan etti.
Konuyla ilgili görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan soğan üreticisi, 6 ay gece-gündüz uğraştıklarına dikkat çekti.
Soğan üreticisi, paylaştığı görüntülerin altına şu notu düştü:
“6 ay uğraş gece gündüz sonra ye canını çıkart. Mali 1 torba fiyatı 1.20, isçi 1 torbayı 7 TL’ye doldurur. Dahası sakla, satama... Sonra tonlarca soğanı dök tarlalara, işte adalet”
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.