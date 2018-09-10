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Üreticiler Lefkoşa'ya Ova Yollarından Geliyorlar...!

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Üreticiler Lefkoşa'ya Ova Yollarından Geliyorlar...! Ercan kavşağında polis tarafından ana yola çıkmaları engellenmişti.
Üreticiler Lefkoşa'ya Ova Yollarından Geliyorlar...!

Üreticiler Lefkoşa'ya Ova Yollarından Geliyorlar...!  

Ercan kavşağında polis tarafından ana yola çıkmaları engellenmişti.

Başkent Lefkoşa’da Tarım Bakanlığı önünde eylem yaparak haklarını geçtiğimiz hafta aramaya başlayan ve bugün de eylemlerine devam edecek olan hayvancılara sabah saatlerinde yonca kavşağı yakınlarında Lefkoşa’ya girmelerine polis tarafından engel olunmuştu.

Haklarını savunmak için mücadele eden hayvancılar ise Lefkoşa’ya gitmek için çözümü tarlalardan geçmekte buldu. Birçok hayvancı şu an ova yollarından ve tarlalardan geçerek Lefkoşa’ya ulaşmaya çalışıyor.

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Sabah Lefkoşa'ya gelmek için Ercan Havalimanı yonca kavşağında buluşan üreticilerin Ana yola çıkmasına polis izin vermedi.
 

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