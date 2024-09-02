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Üreticilerden Harup Ürününe Sahip Çıkma Çağrısı: "Harubun Yerine Beton Koymak İstiyorlar!"

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Harup hasadı tüm bölgede hızla devam ederken, bazı köylerde neredeyse tamamlanmış durumda.
Üreticilerden Harup Ürününe Sahip Çıkma Çağrısı: "Harubun Yerine Beton Koymak İstiyorlar!"

Ancak hasat edilen harup (keçiboynuzu) ürünleri, genellikle evlerin avlularında açık bir şekilde bırakılarak güneşe ve yağmura maruz kalıyor. Bu durum, hem ürün kalitesinin düşmesine hem de kayıplara yol açıyor.

Esnaf Zanaatkarlar ve Üreticiler Pazarlama Kooperatifi (EZKOOP) Yönetim Kurulu Başkanı Hürrem Tulga, harup ağaçlarının ve ürünlerinin maruz kaldığı değersizlikten ve ilgisizlikten yakındı. Tulga, "Coğrafyamızın, toprağımızın en güzel ağaçlarından biri olan harup ağacına yeterince değer verilmiyor. Oysa dünya borsalarında harup fiyatları 13-15 TL/KG arasında değişiyor. Akdeniz bölge ülkelerinde harup ağaçlarının korunması ve çoğalması için devletler destek sağlıyor. Biz ise yıllardır bekliyoruz," dedi.

Toplanma Çağrısı: "Üreticiler İnisiyatifi Ele Almalı!"

Hürrem Tulga, yarın akşam saat 20.00'de Büyükkonuk Zeytin Koop Tesisleri'nde tüm üreticilere açık bir toplantı düzenleyeceklerini açıkladı. Toplantının amacı, harup ürününe hak ettiği değerin verilmesi ve üreticilerin yaşadığı sorunların çözüme kavuşturulması. Tulga, "Bu belirsizlik ve ilgisizliğe son verecek olan yine üreticilerdir. Toplanarak projeler ve politikalar geliştireceğiz. Harubun yok olmaması için gerekeni yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın," dedi.

Basına açık olarak gerçekleştirilecek bu toplantıya tüm basın emekçileri ve üreticiler davet edildi. Toplantıda, harup üretiminin geleceği ve bu değerli ağacın korunması için atılacak adımlar masaya yatırılacak.

Üreticiler Ne Yapacak?

Üreticilerin alacağı kararlar ve belirleyecekleri stratejiler, harup ağacının geleceği ve ürünün ekonomik değeri açısından büyük önem taşıyor. Toplantının sonuçları ve alınacak kararlar, hem yerel ekonomi hem de çevre için kritik bir dönüm noktası olabilir

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