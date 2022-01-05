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Üreticilere Duyuru: Askı Listeleri Köylerde Askıya Alınmış Bulunmaktadır

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Genel Tarım Sigortası Fonu’na 2020–2021 üretim yılı için yapılan ekilen ve/veya dikilen ürün beyanları doğrultusunda arazi bazında kontrol edilip komite bulgularına göre hazırlanan Askı Listeleri köylerde askıya alınmış bulunmaktadır.
Üreticilere Duyuru: Askı Listeleri Köylerde Askıya Alınmış Bulunmaktadır

Genel Tarım Sigortası Fonu’na 2020–2021 üretim yılı için yapılan ekilen ve/veya dikilen ürün beyanları doğrultusunda arazi bazında kontrol edilip komite bulgularına göre hazırlanan Askı Listeleri köylerde askıya alınmış bulunmaktadır.

           

            Askı Listeleri 6/1/2022-12/1/2022 tarihleri arasında (her iki tarih dahil) 5 iş günü askıda kalacaktır. Aşağıda isimleri verilen kazaların askı listelerindeki komite bulgularını takip edip itirazlarının olması halinde Genel Tarım Sigortası Fonu’na veya bölge Tarım Dairelerinde müracaat edip 10 TL. karşılığında itiraz yapmaları gerekmektedir. İtirazda bulunacak üreticilerin ne şekilde itiraz yapabilecekleri Askı Listeleri üzerinde bulunan DUYURU’ da belirtilmiştir.

                                         

            Askı Listelerine itiraz edilmemesi halinde Askı Listelerindeki bulgular doğru kabul

edilerek işlem yapılacaktır.

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