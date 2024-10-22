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Üreticilere faiz desteği verilecek

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Üreticilere, kimyevi gübre, tohumluk ve yemlik arpada faiz desteği veriliyor.
Üreticilere faiz desteği verilecek

Ülkedeki zahire üreticilerinin desteklenmesi amacıyla 1 Ekim 2024 - 30 Eylül 2025 döneminde kredili olarak kimyevi gübre kullanan zahire üreticilerine faiz iade desteği sağlanmasına ilişkin karar şöyle:

“Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd.'den temin edecekleri kredilere mukabil, dönüm başına 25 kg. olacak şeklindeki taban gübresinin 31 Aralık 2024 tarihine kadar alınması kaydıyla ve dönüm başına 15 kg. olacak şekildeki üst gübrenin ise 15 Mart 2025 tarihine kadar alınması kaydıyla kullanılacak kimyevi gübrenin, Zirai Levazım , Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi Ltd. veya Kimyevi Gübre satışı yapan firmalardan sağlanması, Proje için, K.T. Kooperatif Merkez Bankası Ltd. ile Protokol imzalanması hususunda Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın yetkili kılınmaları, 1 Ekim 2024 - 30 Eylül 2025 dönemi için tahakkuk edecek olan toplam %60 oranındaki faizin, 35 puanlık kısmının yapılacak Protokol çerçevesinde Faiz Farkı Fonu'ndan karşılanması.”

 

-Faiz Destekli Tohumluk Materyali Sağlanması

Bakanlar Kurulu'nun, çiftçilikle uğraşan zahire üreticilerinin desteklenmesi amacıyla aldığı karar şöyle:

“2024-2025 zahire üretim döneminde kullanmak üzere, Toprak Ürünleri Kurumu'ndan, Zirai Levazım, Makine ve Gıda Pazarlama Kooperatifi Ltd.'den ve Tohumluk Materyali satışı yapan firmalardan 31 Aralık 2024 tarihine kadar dönüm başına 25 kg . tohumluk materyali (arpa, buğday) alacak olan zahire üreticilerinin, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. aracılığıyla kullanacakları kredilere uygulanacak olan toplam yüzde 60 oranındaki faizin 35 puanlık kısmının Faiz Farkı Fonundan karşılanması ve bahse konu projenin ekte belirlenen şartlara bağlı olarak kullandırılması ve bu hususta, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. ile protokol imzalanması amacıyla Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'nın yetkili kılınması.”

 

-Faiz Destekli Yemlik Arpa Sağlanması

 

Bakanlar Kurulu, yemlik arpa sağlanması için de şu kararı aldı:

“Ülkemizdeki küçükbaş hayvan besleyicilerinin desteklenmesi amacıyla Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd.'den temin edecekleri kredilere mukabil, 1 Kasım 2024 - 31 Ocak 2025 dönemini kapsamak ve damızlık küçükbaş hayvan başına günde 1 kilo olmak üzere, satışın yapılacağı günlük geçerli fiyattan küçükbaş hayvan besleyicilerine 31 Ocak 2025 tarihine kadar almaları kaydıyla 92 günlük ihtiyaçları kadar kredili yemlik arpa ile besi yemi, besi peleti ve süt yemi satılması, ekte sunulan koşullara göre uygulanacak olan proje için, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. ile Protokol imzalanması hususunda Maliye Bakanlığı ile Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığının yetkili kılınmaları ve 1 Kasım 2024 - 30 Nisan 2025 dönemi için tahakkuk edecek olan toplam yüzde 60 oranındaki faizin yapılacak Protokol çerçevesinde Faiz Farkı Fonu'ndan karşılanması.”

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