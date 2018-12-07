Üreticileri bilgilendirme çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini önümüzdeki hafta Büyükkonuk köyü ile sürdürecek.

Bu çerçevede, 12 Aralık Çarşamba günü saat 15.00’de Büyükkonuk’ta Gül Ahmet Yaşasın ve Mustafa Hasek’in bahçeleri gezilerek, zeytin yetiştiriciliği ve budama konusunda eğitim verilecek.

Aynı gün saat 18:00’de Büyükkonuk Belediye Restorantı’nda (The Pine View) üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından zeytin yetiştiriciliği, bakımı, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılardan korunması ile ilgili gece eğitimi verilecektir. Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açıktır.