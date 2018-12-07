  • BIST 93.550
  • Altın 212,592
  • Dolar 5,3233
  • Euro 6,0546
  • Lefkoşa 15 °C
  • Mağusa 15 °C
  • Girne 17 °C
  • Güzelyurt 13 °C
  • İskele 15 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 4 °C
SON DAKİKALefkoşa Sanayi Bölgesi boşaltılıyor

Üreticileri bilgilendirme çalışmaları devam ediyor

» »
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi, üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimini önümüzdeki hafta Büyükkonuk köyü ile sürdürecek.
Üreticileri bilgilendirme çalışmaları devam ediyor

Bu çerçevede, 12 Aralık Çarşamba günü saat 15.00’de Büyükkonuk’ta Gül Ahmet Yaşasın ve Mustafa Hasek’in bahçeleri gezilerek, zeytin yetiştiriciliği ve budama konusunda eğitim verilecek. 

 

Aynı gün saat 18:00’de  Büyükkonuk Belediye Restorantı’nda (The Pine View) üreticilere, yine Tarım Dairesi tarafından zeytin yetiştiriciliği, bakımı, gübrelenmesi, hastalık ve zararlılardan korunması ile ilgili gece eğitimi verilecektir. Eğitimler, bölgedeki tüm üreticilere açıktır.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Hayata Dokun Hareketi: Bunun hesabını acaba bugünü yaratanlar verebilecek mi?07 Aralık 2018 Cuma 10:57
  • Sel felaketinin yaraları sarılıyor…07 Aralık 2018 Cuma 10:55
  • Türksoy , Foder sergisi’ne ev sahipliği yaptı07 Aralık 2018 Cuma 10:50
  • Mutfaktaki tüp patladı: 1 ağır yaralı07 Aralık 2018 Cuma 10:43
  • Kibris Türk Hekimler Sendikasi: “Çevreyi korumak devletin ve vatandaşlarin ödevidir”07 Aralık 2018 Cuma 10:15
  • Polis Uyardı: Su birikintilerine dikkat!07 Aralık 2018 Cuma 09:33
  • Oktay'dan Erhürman'a geçmiş olsun06 Aralık 2018 Perşembe 23:04
  • Lefkoşa- Girne yolu için önemli uyarı06 Aralık 2018 Perşembe 22:50
  • Anastasiadis'ten Akıncı'ya yardım teklifi06 Aralık 2018 Perşembe 22:43
  • Kumyalı- Ziyamet Anayolu trafiğe açıldı06 Aralık 2018 Perşembe 22:36
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti