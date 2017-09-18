Üreticileri bilgilendirme çalışmaları Sütlüce köyünde devam edecek

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı Tarım Dairesi’nin üreticileri bilgilendirme çalışmaları çerçevesinde, tarla günü ve gece eğitimi, bu hafta Sütlüce köyünde devam edecek.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı basın bürosundan yapılan açıklamaya göre, Tarım Dairesi uzmanları, 20 Eylül Çarşamba günü saat 16:00’da Sütlüce köyü ilkokul binası önünde üreticilerle buluşup tarlaları ziyaret edecek ve üreticilere yerinde tavsiyelerde bulunacak.

Saat 20:00’de de Sütlüce Dayanışma ve Aktivite Derneği’nde; ‘‘Tarım İlaçlarının Etkin ve Güvenli Kullanımı” ile “Zeytin Yetiştiriciliği” konularında eğitim verilecek.

Tarla günü ve gece eğitimi bölgedeki tüm üreticilere açık olacak.