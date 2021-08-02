Üreticilerimizden Türkiye’deki Üretici Kardeşlerimize Destek

Anavatanımızda hasar gören bölgelerde yaşayan kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun der, yaralılara acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileriz.

Türkiye’nin çeşitli bölgelerinde yaşanan yangınlar hepimizi derinden üzmüştür. Bu yangınlarla sadece milli servet olan ormanlar yok olmamış, ayrıca Anavatan’daki pek çok üretici kardeşimiz mağdur olmuş, can kaybı yaşanmış, pek çok kişi de yangınlar sırasında yaralanmıştır. Anavatanımızda hasar gören bölgelerde yaşayan kardeşlerimize bir kez daha geçmiş olsun der, yaralılara acil şifalar, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet dileriz.

Hayvancılarımız, çiftçimizle birlikte ve Sayın Başbakanımızın da desteğiyle böylesi bir felaket döneminde elimizdeki imkânlar nispetinde, iyi günde kötü günde yanımızda olan, gönül bağımız bulunan Anadolu halkının yaralarının sarılmasının desteklenmesi için çalışma başlatılmıştır.

Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’ndeki yangınlardan dolayı zarar gören bölgelerdeki üretici kardeşlerimize, bizim üreticilerimizden böyle bir destek yapılması arzusu bizleri ziyadesiyle mutlu etmektedir.

Türkiye’de son 5 günde 35 ilde çıkan 126 yangında neticesinde, bu bölgelerdeki üreticiler mağdur olmuşlardır. Anavatanımızdaki üretici kardeşlerimizin bu acı günlerinde yanında olmak isteyen üreticilerimiz, balya ve saman tedariki yaparak, yaraların sarılmasına bir nebze katkı koymak istiyorlar. Ülkemizden gönderilecek miktarlar, Türkiye coğrafyası içinde çok büyük olmayabilir ancak gönülden yapılan bu desteğin, kardeşlik bağlarının daha da güçlenmesi yönündeki anlamı büyüktür.

Üreticilerimiz, Türkiye’ye gönderilecek balya ve saman desteği için Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’na başvurabilirler.

Bildiğiniz üzere aşırı sıcak havanın etkisiyle hafta sonu Orman Dairesi ekiplerimiz, itfaiye görevlileri, sivil savunma personeli ülkemizin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınlara müdahale etmişlerdir. Yangınlar kontrol altına alınmış olup, soğutma çalışmaları devam etmektir.

Hatırlanacağı üzere, Orman Dairesi çok yüksek yangın olasılığına karşı, hafta sonundan önce ormanlık alanlara ve orman yollarına girişi ve ateşli piknik alanları dahil olmak üzere ateş yakılmasını 4/08/2021 (saat 24:00) Çarşamba tarihine yasaklamıştı. Orman Dairesi’nin tüm personeli ile gerekli yangın tedbirlerini aldığını ve teyakkuz durumunda olduğunu yinelemek isteriz.

Bizler, bakanlık olarak her ne kadar yüksek yangın ihtimaline karşı en üst düzeyde hazırlıklı olsak da siz vatandaşlarımıza, ormanların korunması konusunda önemli görevler düşmektedir.

Tüm vatandaşlarımızın yüksek yangın riskinin olduğu bu dönemlerde sorumluluk içinde davranması, geçici olan bu tedbirlere uyması felaketlerin yaşanmasını engelleyecektir.

Vatandaşlarımızın en küçük dumanı dahi dumanı dahi Alo 177 (Orman Yangın İhbar Hattı) ve 199 ( İtfaiye ) hatlarına bildirmeleri, erken müdahale için büyük önem arz etmektedir.

Sadece ülkemizde ve bölgemizde değil, tüm dünyada yaşanan yangın felaketleri dünyamızın akciğerleri olan ormanların değerini bir kez daha gözler önüne sermektedir. Aşırı sıcakların yaşandığı bu dönemde çevreye karşı daha duyarlı olalım ve ormanlarımızı koruyalım.

Nazım Çavuşoğlu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı