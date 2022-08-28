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Üreticilerin siyah altından beklentileri büyük

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Üreticilerin siyah altından beklentileri büyük
Üreticilerin siyah altından beklentileri büyük

Tatlısu bölgesi ile özdeşleşen ve adına festivaller düzenlenen Tatlısu’da harnup hasatı başladı.

Harnupta bu yıl ürün kalitesinin iyi olduğunu kaydeden üreticiler, çok fazla bakım istemeyen harnup ağacında fareyle mücadelenin önemli olduğunu söylediler.

Üreticiler harnup fiyatının daha yukarı çekilmesi gerektiğini de söyleyerek, bakımlı ağaçların ürün kalite ve veriminin daha yüksek olduğunu ifade ettiler.

Tatlısu Belediye Başkanı Hayri Orçan da belediye olarak 20 yıldır bölgede fare ile toplu olarak mücadele ettiklerini söyleyerek, birçok kullanım alanı olan harnubun hak ettiği değere kavuşmaya başladığını ve üreticilerin de artık ağaçlarına daha güzel baktığını kaydetti.

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