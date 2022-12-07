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''Üreticinin ekmeğine göz dikmekten vazgeçin''

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''Üreticinin ekmeğine göz dikmekten vazgeçin''
''Üreticinin ekmeğine göz dikmekten vazgeçin''

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğlulları Tarım Bakanlığı’nın yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Bakanlığın yalan söylediğini vurguladı.

Açıklama şöyle:

Son günlerde hayvancılık sektöründe inanılmaz şeyler oluyor. Tarihimizde görülmemiş şekilde piyasayı denetleyemeyen marketlerde ve kasap reyonlarındaki fahiş fiyatları kontrol etmekten aciz olan tarım bakanlığı ne halse büyük bir beceriymiş gibi hayvancıyı suçlar şekilde hayvancının hayvan fiyatlarını belirlemeye kalkıyor. Bu ne biçim iş? Bu ülkede tüketicinin mağduriyetini sağlayan hayvancı mı? Bu ülkede marketlerde ve bazı kasap dükkânlarında et fiyatlarının olması gerekenden çok daha pahalı satılmasını sağlayan hayvancı mı? Siz neden ikide bir hayvancının canlı hayvan fiyatına müdahale ederek sanki suçlu hayvancıymış gibi tüm halkı bu zavallı üreticinin üzerine saldırtıyorsunuz? Sizin yapmanız gereken hem çiğ süt fiyatına hem de canlı hayvan fiyatına ikide bir müdahale edeceğinize üreticinin girdi maliyetlerini düşürerek insanların hayvancılığı bırakmamasını sağlamaktır.

          Tarım bakanı olarak üretimin ve üreticinin yanında olacağınıza Başbakanla birlikte köy köy gezerek seçim öncesi hayvan fiyatlarını sabitledik, et fiyatlarını düşürdük diye politika yapıyorsunuz? Bu nasıl bir zihniyet? Aylardır et fiyatlarını pahalı eden marketler ve aracılardır dememize rağmen bunları denetleyecek hiçbir argümanınız yokken dişinizi ikide bir üreticiye geçirmeye çalışıyorsunuz? Gelin siz üretin bu eti ve sütü siz üretin ve maliyetleri siz çıkarın. Bu halka istediğiniz fiyata satınız. Siz ısrarla maliyetin altında hayvancının sütünü ve etini elinden almak için var gücünüzle çalışıyorsunuz. Ayıptır, günahtır! Bu üreticinin neler çektiğini bilmenize rağmen biraz gerçekçi olunuz ve doğruları yapınız.

Üreticinin sırtından politika yapacağınıza, sektöre yaptığınız açılımlarla takdir alınız. Üretici olmak çok zor değil, herkes üretici olabilir. Üretici olmadan kimse üreticinin neler çektiğini bilemez. Biz bu görevlerde zaten üretimi bırakan üreticilerden dolayı her gün kahroluyoruz. Ve nasıl onları üretimde bırakabiliriz diye uğraş verirken, sizler onların iplerini çekmek için yarış yapıyorsunuz.

Üreticinin ekmeğine göz dikmekten vazgeçin. Üreticiyle canlı hayvan fiyatlarında anlaştık diye kamuoyuna yalan söylemeyiniz.

Üreticiyi nasıl mutlu edebilirinizin arkasında olunuz.

Yapmanız gereken bu halkı soyan ve halkın sırtından haksız kazanç sağlayan grupları kontrol edeceğinize, döviz altında ezilen, zamlarla üretimi bırakma aşamasına gelen üreticiye darbe vuruyorsunuz. Herkes aklını başına toplasın. Ne konuşacağını ve ne yaptığını bilmeyen siyasetçilerin Tarım Bakanlığının başında işi yoktur. Bizi yeni yıl öncesi yine yollara dökmeyiniz.

Yaptıklarınızı ve yapacaklarınızı gözden geçirerek, kendinizle yüzleşiniz. Bizim sizinle alıp vereceğimiz yoktur. Bizim derdimiz üretimin içindeki on binlerce insanın geleceğidir.

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