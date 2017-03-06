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Üretim Merkezi’nin düzenlediği “Maksizm ve Kadın” paneli yapıldı

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Üretim Merkezi’nin düzenlediği “Maksizm ve Kadın” paneli yapıldı
Üretim Sokağı Kültür Sanat Merkezi (ÜSKSM), “Maksizm ve Kadın” konulu panel düzenledi.

ÜSKM’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Üretim Merkezi Kadın Komitesi (ÜMKK) tarafından Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası’nda (KTÖS) düzenlenen panelde,  aynı adlı kitabın yazarı antropolog ve  akademisyen Sibel Özbudun konuştu.

Dünyanın çeşitli yerlerindeki özgürlük mücadelelerinde yaşamlarını kaybeden kadınlar için saygı duruşunda bulunulan etkinlikte ÜMKK 8 Mart bildirisi de okundu.

ÜMKK’nın kuruluş nedenlerine değinilen bildiride, Kıbrıs’ta yaşayan ve ezilen tüm kadınların sorunlarına din, dil, ırk ayrımı gözetmeksizin ışık tutmanın hedeflendiği vurgulandı

Etkinlikte, Film Atölyesi tarafından hazırlıkları sürdürülen ve yakın zamanda gösterimi yapılacak “Kadın ve Yaşam” isimli belgeselin tanıtım filmi gösterildi.

Panelin yanı sıra, kadın mücadelesi üzerine Sibel Özbudun’un katılımı ile gün boyu devam eden ilk atölye çalışması da yapıldı.

Merkezin “Kadın ve Yaşam” adlı dergisinin ilk sayısının yayımlandığı kaydedilen açıklamada, 8 Mart’ta Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Platformu tarafından ara bölgede gerçekleştirilecek ortak etkinliğe destek belirtilerek, tüm ezilen ve sömürülen kadınlar saat 17.15’te Lefkoşa Dereboyu’ndaki eski Pronto çemberinde buluşmaya çağrıldı.

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