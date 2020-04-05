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Urfa'da kavga eden 8 kişilik gruba, 'sosyal mesafe ihlali'nden para cezası

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Urfa'da kavga eden 8 kişilik gruba, 'sosyal mesafe ihlali'nden para cezası
Urfa'da kavga eden 8 kişilik gruba, 'sosyal mesafe ihlali'nden para cezası

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kavga eden 8 kişiye, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası uygulandı.

İlçede iki grup arasında evlerinin önüne duvar örülmesi nedeniyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, kavgaya karışan 8 kişiyi gözaltına aldı. 

Haklarında işlem başlatılan şüphelilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında sosyal mesafeyi ihlal ettikleri gerekçesiyle 3 bin 150'şer lira para cezası kesildi.

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