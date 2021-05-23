  • BIST 1.452
  • Altın 509,312
  • Dolar 8,3913
  • Euro 10,2074
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 14 °C
SON DAKİKABiden'dan İsrail'e destek: Devlet olarak var olma hakkı tanınana kadar barış olmayacak

Ürküten araştırma açıklandı! Yeni koronavirüs türü tespit edildi, bu kez köpekler...

» »
Yapılan bir araştırmaya, ilk olarak 2017-2018 yılları arasında görülen ve köpeklerden insanlara geçtiği belirtilen zatürreye sebep olan yeni tip farklı bir koronavirüs türünün tespit edildiği açıklandı.
Ürküten araştırma açıklandı! Yeni koronavirüs türü tespit edildi, bu kez köpekler...

Bilim insanlarının geçtiğimiz haftalarda yaptığı bir araştırmaya göre, ilk olarak 2017-2018 yılları arasında görülen ve köpeklerden insanlara geçtiği belirtilen zatürreye sebep olan yeni tip farklı bir koronavirüs türünün tespit edildiği açıklandı.

Yeni keşfedilen bu virüs türü patojen (hastalık yapıcı) olarak onaylanırsa, Covid-19'dan sonra koronavirüsün 8'inci türü olarak tıp literatürüne geçeceği kaydedildi.

Malezya'nın Sarawak eyaletinde araştırmalar yapan bilim insanları 301 hastadan aldıkları burun-mukus örneklerini inceledi. Sonuçlara göre çoğunluğu 5 yaşın altındaki küçük çocuklarda olmak üzere toplamda 8 kişide köpeklerde görülen koronavirüs türüne rastlandı.

Virüsün genomik sıralaması incelendiğinde, kedi ve domuzlarda da benzerlerinin görüldüğü ancak daha çok köpeklerde bulunan CCoV-HuPn-2018 adlı yeni bir koronavirüs türüne rastlandığı kaydedildi. Uzmanlar bu yeni virüsün hayvanlardan insanlara geçen yeni bir koronavirüs türünün olduğunu ve insandan insana geçip geçmediğini belirlemek amacıyla daha fazla çalışma yapılması gerektiğini kaydetti.

Araştırmayla ilgili sonuçlar 20 Mayıs tarihinde akademik tıp dergisi Clinical Infectious DiseasesJournal'da yayımlandı. Dergide yeni bulgularda kabul gören, hayvan koronavirüslerinin halk sağlığını tehdit ettiği görüşü dikkati çekti.

YENİ VİRÜS TÜRÜ COVİD-19 GİBİ MUTASYOIN GEÇİRİYOR

Bu virüs türünün SARS-COV-2 olarak da bilinen ve son 1.5 sene boyunca tüm dünyada etkili olan Covid-19 türü gibi mutasyona uğrayan özellikler taşıdığı kaydedildi. Bu virüs türünün SARS-COV-2 olarak da bilinen ve son 1.5 sene boyunca tüm dünyada etkili olan Covid-19 türü gibi mutasyona uğrayan özellikler taşıdığı kaydedildi.

COVİD-19 İLE BİRLİKTE 8'İNCİ KOROANVİRÜS TÜRÜ

Uzmanlar şu anda CCoV-HuPn-2018 adlı yeni koronavirüs türünün insanları hasta edip etmediğini araştırıyor. Bunun yanında söz konusu virüsün hava yoluyla taşınmasının da mümkün olduğu belirtiliyor. Bilim insanları bugüne kadar hayvanlardan bulaşan ve insanlarda hastalığa neden olduğu ispatlanan 7 farklı koronavirüs türü keşfetmişti. Bunlardan en yaygın 3 tanesi SARS, MERS ve COVID-19 isimleriyle bilinen virüs türleri olarak biliniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İngiltere’de hükümet, aşı teşviki için flört uygulamalarıyla çalışacak22 Mayıs 2021 Cumartesi 16:07
  • Türkiye'de 12-15 yaş arası çocuklar favipiravir kullanılabilecek22 Mayıs 2021 Cumartesi 15:32
  • Covid geçirenler ne zaman aşı olabilir?22 Mayıs 2021 Cumartesi 15:11
  • Mucizeye değil bilime inanın22 Mayıs 2021 Cumartesi 14:03
  • Bu besinler metabolizmayı hızlandırarak kilo vermeyi kolaylaştırıyor22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:33
  • Covid-19 bir beyin hastalığı mı?22 Mayıs 2021 Cumartesi 13:01
  • Nüfusunun büyük kısmını aşılayan Seyşeller'de koronavirüs vakaları neden artıyor?22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:23
  • Aşılar geliyor, salgın bitiyor mu?22 Mayıs 2021 Cumartesi 11:22
  • Son 24 saatte 7 bin 460 test, 19 yeni vaka...21 Mayıs 2021 Cuma 21:00
  • Çileğin bilinmeyen 12 önemli faydası21 Mayıs 2021 Cuma 19:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti