Ursula von der Leyen: Türkiye'deki sandalye olayı kadın olduğum için yaşandı

Avrupa Komisyonu'nun ilk kadın başkanı Ursula von der Leyen Pazartesi günü Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada Türkiye ziyareti sırasında yaşanan "sandalye gafına" de değindi, kadın olmasaydı böyle bir olay yaşanmayacağını söyledi.

6 Nisan günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmeleri sırasında AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e eşit sandalye verilmiş ancak aynı statüdeki von der Leyen, başka tek sandalye konmadığı için, Dışişleri Bakanı ile aynı statüye denk düşen sofada oturmak zorunda kalmıştı.

Bu olaydan sonra Türkiye kadar, verilen koltuğa sorgulamadan oturuveren AB Konseyi Başkanı Charles Michel de eleştirilere hedef olmuştu.

Eleştiriler üzerine açıklama yapan Türkiye'den Dışişleri Mevlüt Çavuşoğlu, oturma düzeninin AB'den gelen taleplere göre hazırlandığını söyleyerek sorumlunun AB diplomatları olduğuna işaret etmişti.

Verilen tek sandalyeye tereddütsüz oturan Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel de daha sonra özür dilemişti.