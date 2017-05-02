Uruguay eczanelerde gannavuri satmaya hazırlanıyor

Uruguay, devlet tarafından üretilen gannavurinin (hint keneviri) keyif amacıyla eczanelerde satışına izin veren ilk ülke olmaya hazırlanıyor.

Uruguay, bu yaz itibariyle devlet tarafından üretilen gannavurinin (hint keneviri) keyif amacıyla eczanelerde satışına izin veren ilk ülke olmaya hazırlanıyor. Eczanelerden gannavuri almak isteyen Uruguay vatandaşları ya da oturum izni olanlar bugün kayıt olmaya başlıyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Temmuz ayında devreye girecek sistem çerçevesinde beş ve 10 gramlık paketlerde satılacak gannavurinin gramı 1.30 dolar olacak, herkesin haftalık 10 gram satın alma hakkı bulunacak. 30 eczaneden oluşan bir zincirden alım yapmak isteyenler, kayıt olmak için dört parmağının izini verecek.

Uruguay'da yasalar çerçevesinde vatandaşlar evlerinde gannavuri yetiştirebiliyor ya da devlet güdümündeki kulüplere üye olarak toplu olarak tarımını yapabiliyor.

DEVLET KONTROLÜNDEKİ İKİ ŞİRKET ÜRETECEK

Uruguay 2013 yılında dünyada gannavurinin üretimini, dağıtımını ve satışını yasalarla kontrol eden ilk ülke olmuştu. Bu karar büyük bir tartışma yaratmıştı. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kurumlar bu kararın uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu belirtmişti.

Dönemin devlet başkanı olan José Alberto Mujica Cordano, gannavurinin yasallaştırılması kararını uyuşturucu çeteleriyle mücadele etmek için almıştı. Uruguay'ın şu an için elinde devlet kontrolündeki iki özel şirketin ürettiği 400 kilo gannavuri var. Gannavurinin eczanelerde satışına uzun bir süre eczane sahipleri direnmişti.