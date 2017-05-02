 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 95.322
  • Altın 142,867
  • Dolar 3,5382
  • Euro 3,8621
  • Lefkoşa 27 °C
  • Mağusa 27 °C
  • Girne 27 °C
  • Güzelyurt 23 °C
  • İskele 27 °C
  • İstanbul 18 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKASuat Aşır, "3 ayı geçmemek kaydı" ile cezaevine gönderildi

Uruguay eczanelerde gannavuri satmaya hazırlanıyor

»
Uruguay eczanelerde gannavuri satmaya hazırlanıyor
Uruguay, devlet tarafından üretilen gannavurinin (hint keneviri) keyif amacıyla eczanelerde satışına izin veren ilk ülke olmaya hazırlanıyor.

Uruguay, bu yaz itibariyle devlet tarafından üretilen gannavurinin (hint keneviri)  keyif amacıyla eczanelerde satışına izin veren ilk ülke olmaya hazırlanıyor. Eczanelerden gannavuri almak isteyen Uruguay vatandaşları ya da oturum izni olanlar bugün kayıt olmaya başlıyor.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre; Temmuz ayında devreye girecek sistem çerçevesinde beş ve 10 gramlık paketlerde satılacak gannavurinin gramı 1.30 dolar olacak, herkesin haftalık 10 gram satın alma hakkı bulunacak. 30 eczaneden oluşan bir zincirden alım yapmak isteyenler, kayıt olmak için dört parmağının izini verecek.

Uruguay'da yasalar çerçevesinde vatandaşlar evlerinde gannavuri yetiştirebiliyor ya da devlet güdümündeki kulüplere üye olarak toplu olarak tarımını yapabiliyor.

DEVLET KONTROLÜNDEKİ İKİ ŞİRKET ÜRETECEK

Uruguay 2013 yılında dünyada gannavurinin üretimini, dağıtımını ve satışını yasalarla kontrol eden ilk ülke olmuştu. Bu karar büyük bir tartışma yaratmıştı. Başta Birleşmiş Milletler olmak üzere uluslararası kurumlar bu kararın uluslararası anlaşmalara aykırı olduğunu belirtmişti.

Dönemin devlet başkanı olan José Alberto Mujica Cordano, gannavurinin yasallaştırılması kararını uyuşturucu çeteleriyle mücadele etmek için almıştı. Uruguay'ın şu an için elinde devlet kontrolündeki iki özel şirketin ürettiği 400 kilo gannavuri var. Gannavurinin eczanelerde satışına uzun bir süre eczane sahipleri direnmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • İlaç verilip evine gönderildi, sabah ölü bulundu02 Mayıs 2017 Salı 13:03
  • Mantar kalbi koruyor02 Mayıs 2017 Salı 13:00
  • "nargile kalp ritmini bozuyor"30 Nisan 2017 Pazar 14:36
  • Sporcularda psikiyatrik hastalıklar gizleniyor veya göz ardı ediliyor29 Nisan 2017 Cumartesi 14:10
  • Havuç saç dökülmesini önlüyor29 Nisan 2017 Cumartesi 14:02
  • Diyabet Derneği’nin Mayıs ayı sohbet toplantısı gerçekleşiyor28 Nisan 2017 Cuma 12:36
  • Vajinismus neden ortaya çıkar?27 Nisan 2017 Perşembe 14:13
  • Parkinson hastalığının tedavisi var mıdır?27 Nisan 2017 Perşembe 12:52
  • Sol bacağı ters dikildi!26 Nisan 2017 Çarşamba 16:54
  • Bu besinler kilo kaybına yardımcı oluyor!26 Nisan 2017 Çarşamba 12:43
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti