Her sene Ocak ayının son günleri başlayıp Mart ayının başına kadar devam eden festival sırasında şehrin çeşitli yerlerinde farklı etkinlikler yapılıyor. Ana caddeler trafiğe kapatılarak rengarenk bezenmiş yüzlerce gösterici geçiş yapıyor ve onbinlerce insan onları izliyor. Montevideo sakinleri ve dünyanın dört bir yanından gelen turistlerin katıldıkları etkinliğin görüntüleri..