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Uruguay’daki araştırma: İki doz Çin aşısında etkinlik yüzde 57

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Uruguay’daki araştırma, Çin’in Sinovac aşısının iki dozdan sonra hastalığı önlemede yüzde 57 etkili olduğunu gösterdi.
Uruguay’daki araştırma: İki doz Çin aşısında etkinlik yüzde 57
Fotoğraf: Reuters

Türkiye’de halihazırda aşılama kampanyasında Sinovac ve BioNTech aşıları kullanılıyor. Dünya Sağlık Örgütü, Covid-19 aşılarında etkinlik oranı için alt sınır olarak yüzde 50’yi belirlemişti. Şili’deki araştırma, iki doz Sinovac’tan sonra etkinliği yüzde 67 olduğunu göstermişti.

AFP’nin haberine göre aşılamanın 1 Mart’ta başladığı Uruguay’da sağlık bakanlığı, Sinovac’la aşılanan 712 bin ve BioNTech’le aşılanan 150 bin kişiyi inceleyerek rapor hazırladı.

Buna göre iki doz Sinovac aşısı, hastalığı önleme yüzde 57 etkili çıkarken, ölümü yüzde 97, yoğun bakım ihtiyacını ise yüzde 95 oranında engelledi.

İki doz BioNTech aşısı ise hastalığı önlemede yüzde 75 etkili. Alman aşısı, ölümü engellemede yüzde 80, yoğun bakım ihtiyacını önlemede ise yüzde 99 etkinlik gösterdi.

Ancak bakanlık, sonuçların doğrudan karşılaştırılamayacağını, ülkede Alman aşısı uygulananların yüksek risk grubunda olduğunu dile getirdi. Bakanlık, araştırmanın erken dönem sonuçlarının yayınladığını, bazı verilerin henüz işlenmediğini kaydetti.

Ülkede aşılananların yüzde 80’ine Sinovac uygulanırken, yaşlılar, sağlık çalışanları ve hastalara BioNTech aşısı vuruluyor.

Birçok araştırma, Alman aşısının Çin aşısına göre etkinliğinin daha yüksek olduğunu gösteriyor.Uruguay 25 Mayıs itibariyle 3,5 milyon nüfusunun yüzde 45,8’ine ilk doz, yüzde 28,29’una ise iki doz aşı yaptı.

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