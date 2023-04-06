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Ürün Solyalı: KIB-TEK’e bu kadar yıldır bile isteye yatırım yapılmadı

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Olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu, Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam ediyor.
Ürün Solyalı: KIB-TEK’e bu kadar yıldır bile isteye yatırım yapılmadı

Meclis Genel Kurulu’ndan konuşan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, KIB-TEK’in Başbakan’a bağlı olmasını eleştirdi ve KIB-TEK’e bu kadar yıldır bile isteye yatırım yapılmadığını iddia etti.

Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu'nun olağanüstü birleşiminde Kamu İhale (Değişiklik) Yasa Tasarısı görüşülüyor

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Ürün Solyalı, geçen sene bugün meclisin önünde Belediyelerin Birleştirilmesi Yasası nedeniyle bir kalabalık olduğunu anımsatarak, Kamu İhale Yasası’nda neden değişikliğe gidilmek istendiğini gerçekten öğrenmek istediklerini, bunun detaylarıyla açıklanmasını istediklerini söyledi.

“Kamu İhale Değişiklik Yasasıyla, bizim paramız üzerinden bu kadar hoyratça davranılmasına kimsenin izni yoktur” diyen Solyalı, hükümet edenlerin yasa konusunda komite çalışmalarında tüm söylenenlere "kulak tıkadığını" söyledi.

İhale Yasasına göre, hukuken bir zamanın bulunduğunu, dolayısıyla yasasının neden bu kadar aceleye getirildiğini soran Solyalı, İhale Yasası’na atıfta bulunarak, değişiklik yasasıyla şeffaflık, rekabet, eşit muamele, hesap verilebilirlik, güvenirlik, gizlilik ve kamuoyu denetimi, hakim durumu kötüye kullanılacağını, böyle bir değişiklik yapmanın ise ahlaksızlık olduğunu ileri sürdü.  

KIB-TEK’in Başbakan’a bağlı olmasını eleştiren Solyalı, KIB-TEK’e bu kadar yıldır bile isteye yatırım yapılmadığını iddia etti.

Yaratılan rekabet dışı ortamın, kamu ihalelerine siyasi rant ve rüşvet karıştığının bir göstergesi olduğunu ileri süren Solyalı, yasanın neden "alelacele" geçirilmeye çalışıldığı sorusunu yineledi.

Bu kadar senedir hiçbir yatırım yapılmadığını, ihaleye çıkma kapasitesinin bulunduğunu ifade eden Solyalı, yapılmak istenen değişiklikle Rekabet Kurulu’nun yetkisinin de alınacağı öngörüsünde bulundu.

Solyalı, “Denetimin dışına çıkarılacak bir yasal değişiklik varsa bu yolsuzluk olduğunu veya yolsuzlukla sonuçlanacak bir durumun söz konusu olacağının göstergesidir” dedi.  

"Kamu ihalelerinin halkın parasını kullanmak anlamına geldiğini" ifade eden Solyalı, yasanın yeniden Meclise gelmesi halinde hükümetçe yeniden değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Anayasa’nın bazı maddelerine atıfta bulunan Solyalı, “Ülkede kalkınma planı yapmadıysanız sorumlusunuz. Yapsaydınız, bu ülkede bu işlere ihtiyaç olmayacaktı” dedi.

Akaryakıt konusunda bugüne kadar yaşanan sıkıntılara, ihalesiz yakıt alımlarına da değinen Solyalı, bakım onarım düzenli yapılmış olsaydı Güney’den elektrik alınmasına gerek olmayacağını, AKSA’nın ürettiği elektriğin yeterli geleceğini, 500 milyon TL zarara uğratılmayacağını söyledi.

Solyalı, “Bizden en az 500 milyon TL çaldınız, bu para nerededir, bu yasa yolsuzluğun önünü açmaktan başka bir talep değildir” ifadesini kullandı.

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