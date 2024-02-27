Ürün Solyalı: Suç oranlarının artması toplumu rahatsız ediyor

Solyalı, güvenlik konusunun hükümet tarafından öncelikli gündem konusu yapılmadığını söyleyerek, ihraç edilen kişilerin sayısına değindi.

Ülkeye girişinin ardından kişinin vize süresinin dolduğuna ilişkin takibin nasıl yapıldığını soran Solyalı, bu bilgiyi hangi kurumun takip ettiği konusunda bilgi talep etti.

Solyalı, 2023’te Başsavcılığın 30 bin ceza davası açtığını söyleyerek, uyuşturucunun işlenen suçlarda birinci sırada olduğunu, 2024’te ise iki aylık sürede 25 şiddet olayı gerçekleştiğini, 65-70 kişinin buna bağlı tutuklandığını belirtti.

KKTC ismi kullanılarak ülkede organize suç örgütlenmesinin var olduğunu tespit eden raporlar bulunduğunu iddia eden Solyalı, silah ruhsatı verilmesine yönelik sorusunun yanıtlanmadığını söyledi.

Öğrenci vizesiyle ülkeye gelen ancak öğrenci olmayan kişilere engel olunması gerektiğini dile getiren Solyalı, bu kişilerin kaçak yollarla güneye geçtiğini, takibinin de yapılmadığını ileri sürdü.

Solyalı, polisin eksik kadroyla çalıştığı bir dönemde münhalsiz ve sınavsız şekilde işe alımlar yapıldığını iddia etti.

“Denetlemekten ve denetlemeden uzak bir sistem yaratma peşindesiniz bu da sokağa suç olarak yansıyor ve toplumu huzursuz ediyor” diyen Solyalı, güvenlik yönetimine ilişkin planın ne olduğunu, hangi önlemlerin alınacağını sordu.