Ürün Solyalı: Ulaştırma Bakanlığı, Meclis'ten Onay Yasası geçmeden ‘radar siparişi’ verdi!

CTP'li Ürün Solyalı, kurulum bakım gibi konuların ise tamamen muallakta olduğunu ifade etti.

Olağanüstü toplanan Meclis Genel Kurulu devam ediyor…

Toplantının gündeminde, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesine Yönelik Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yapı İşleri Alanında Mutabakat Zaptı (Onay) Yasa Tasarısı ve Yayın Yüksek Kurulu 2024 Mali Yılı Ek Bütçe Yasa Tasarısı bulunuyor.

Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesi'nde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile KKTC Hükümeti Arasında Akıllı Ulaşım Sistemleri Projesine Yönelik Uygulama Protokolü (Onay) Yasa Tasarısı görüşüldüğünü, Komite toplantısında Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın da hazır bulunduğunu anlatan CTP Milletvekili Ürün Solyalı, Meclisteki ilgili komite kayıtlarına da geçtiğine göre Ulaştırma Bakanlığı Meclis'ten Onay Yasası geçmeden önce Arıklı'nın Ulaşım Sistemleri Projesi kapsamında Radar-San’a sipariş verdiğini söyledi.

Solyalı, kurulum bakım gibi konuların ise tamamen muallakta olduğunu ifade etti.

Solyalı, “Araştırdığımızda 5. Madde şartnamelerden bahsediyorken siparişlerin dahi verildiğini ve Radar-San şirketine verildiği söylendi birinci ağızdan. Resmi bir bilgi… 150’nin 40’ını bu protokol meclisten geçmeden sipariş edildi. Her zamanki gibi meclis iradesini yerle bir ederek protokol geçmeden siparişi verdiler…” diye konuştu.