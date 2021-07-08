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Ürünü Kusurlu Diye İki Kez Geri Gönderdi, Üçüncüsünde Kutudan Kavun Çıktı: Kesip Yedik

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Ürünü Kusurlu Diye İki Kez Geri Gönderdi, Üçüncüsünde Kutudan Kavun Çıktı: Kesip Yedik
Ürünü Kusurlu Diye İki Kez Geri Gönderdi, Üçüncüsünde Kutudan Kavun Çıktı: Kesip Yedik

İzmit’te, otomobil mekaniği ustası Mehmet Akyürek, internetten satın aldığı 1800 liralık kompresörü kusurlu bulup iki kez geri gönderdi. Akyürek’e üçüncü kez gönderilen kutudan kompresör yerine bu sefer kavun çıktı.

Kusurlu olarak gelen ürünü aynı gün iade eden Akyürek, internette yazdığı yorumdan dolayı firmanın telefonu yüzüne kapattığını ve fatura vermediği söyledi: ”Satıcı firma beni arayarak ‘Neden ürünün altına kötü yorum yapıyorsunuz? Biz bu ürünü kabul etmeyeceğiz’ dediler ve telefonu yüzüme kapattılar. Daha sonra ben hemen müşteri hizmetlerini aradım, durumu anlattım. Ne gerekiyorsa yapacaklarını söylediler. Tüketici haklarına başvuru yapmak için müracaat ettim, benden fatura istediler. Firmadan fatura istedim ama bir aydan beri bana cevap vermediler”.

Akyürek, bütün girişimlerin ardından üçüncü kez gelen kargoda kompresör yerine gelen kavunu çalışanlarıyla birlikte yemiş: “Ürün ikinci kez yine bana geldi. Ben tekrar gönderdim ve üçüncü kez bana geri geldiğinde kutunun içinden kavun çıktı. Çalışanlarla kesip yedik. 1800 liralık ödeme yapmıştım, hayatımda yediğim en pahalı kavun oldu. Kutuyu açıp kavunla karşılaşınca şok olduk. Aracı olan firma çok güvendiğimiz ve bilinir firmaydı, güvendiğimizden dolayı hiç şüphe duymamıştık ama kutuyu açtığımızda şok olduk. Böyle bir şeyi hiç beklemiyorduk.”

Akyürek, sorunun çözülmesi için firmayla görüşmelerinin sürdüğünü söyledi.

 

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