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us Dışişleri: ABD istihbaratından 'Kasa Dairesi 7' hakkında açıklama bekliyoruz

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us Dışişleri: ABD istihbaratından 'Kasa Dairesi 7' hakkında açıklama bekliyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, haftalık basın toplantısında ABD'li istihbarat kurumlarını WikiLeaks'in yayınladığı belgeler hakkında kapsamlı bir yanıt vermeye çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Tokyo'nun 20 Mart'ta Rusya ve Japonya arasında '2+2' formatında görüşmelere ev sahipliği yapacağını belirtti.

 

Zaharova, toplantıya iki ülkeden dışişleri ve savunma bakanlarının katılacağını ifade etti.

 

 

'KİMYASAL TERÖRÜN ORTADOĞU'YA YAYILACAĞINA DAİR ŞÜPHELERİMİZ DOĞRULANIYOR'

 

​Zaharova, Rusya'nın Irak'ın Musul kentinde kimyasal silah kullanılmasından endişe duyduğunu ifade etti.

 

Kimyasal Silahların Yasaklanması Örgütü’nün (OPCW) Musul'da zehirli maddeler kullanılmasına ilişkin açıklamasını değerlendiren Zaharova, "Maalesef, kimyasal terörün Ortadoğu'nun tamamına yayılabileceğine dair şüphelerimiz doğrulanıyor" dedi.

 

​'ASTANA-3, 14-15 MART'TA YAPILACAK'

 

Zaharova, Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Suriye barış görüşmelerinin 3. turunun 14-15 Mart'ta yapılacağını söyledi.

 

Rusya, Türkiye ve İran'ın arabuluculuğuyla gerçekleştirilen Astana görüşmelerinin gidişatından memnun olduklarını kaydeden Zaharova, Astana-3'ün, 23 Mart'ta başlaması planlanan Cenevre'deki 5. tur müzakereler için ciddi bir katkı sunmasını beklediklerinin altını çizdi.

 

​'ABD, KANIT SUNSUN'

 

Zaharova, ABD Genelkurmay Başkan Yardımcısı Orgeneral Paul Selva'nın Rusya'ya yönelttiği Orta Menzili Nükleer Silahları Sınırlandırma Anlaşması'nı ihlal iddialarına da yanıt verdi.

 

Selva'nın açıklamalarının üzüntü verici olduğunu ancak bunun yeni bir şey olmadığını ifade eden Rus sözcü, Washington'a kanıt sunma çağrısı yaptı.

 

'BU BELGELER BARIŞ VE GÜVENLİK AÇISINDAN BÜYÜK BİR TEHDİT OLUŞTURUYOR'

 

Zaharova'nın gündeminde WikiLeaks'ın yayınladığı ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı'na (CIA) ait 8 binden fazla 'Kasa Dairesi 7' belgesi de vardı.

 

 

 

ABD'li istihbarat kurumlarını WikiLeaks belgeleri hakkında kapsamlı bir yanıt vermeye çağıran Zaharova, şu ifadeleri kullandı:

 

"Eğer bu bilgi teyit edilirse, ABD'li istihbarat kurumlarından bunlar hakkında somut olguların da sunulduğu kapsamlı bir yanıt vermesini istiyoruz. Bu belgeler barış ve güvenlik açısından büyük bir tehdit oluşturuyor."

 

Gizli belgeleri sızdırmakla tanınan WikiLeaks, dün CIA'e ait 8761 gizli belgeyi sızdırmış ve bu belgelerin istihbarat kurumunun 'küresel ölçekli gizli hack uygulamasını ortaya çıkardığını' belirtmişti.

 

WikiLeaks, yayımlanan belgelerin 'Kasa Dairesi 7' belgelerinin sadece yüzde 1'i olduğu ifade edilmişti.

 

'KANADA, UKRAYA'YA MÜHİMMAT SEVK ETMEYE

BAŞLADI'Zaharova, Kanada'nın Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne mühimmat sevk etmeye başladığını da söyledi.

 

 

 

"Edindiğimiz bilgilere göre, Kanada Ukrayna'ya sadece askeri uzman göndermekle kalmayıp, ülkenin doğusundaki çatışma bölgesinde kullanılacağını düşündüğümüz mühimmatların sevkiyatına da başladı" diyen Zaharova, Ottawa yönetiminin Ukrayna'da görev yapan askeri uzman misyonunun süresini iki yıl daha uzatmasından da endişe duyduklarını vurguladı.

 

Zaharova, Kanada'nın Ukrayna'yı Minsk anlaşmalarını uygulamaya yönlendirmek yerine askeri çözüme teşvik ettiğini de kaydetti.

 
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