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Usain Bolt, Emekliye Erken Ayrıldığını Düşünüyor

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Dünyaca ünlü eski sprinter Usain Bolt, "Gerçekten de diğer atletler çok hızlı değil. Çıtayı rekorlarımla çok yükseğe çektim ve sonra yavaşlamaya başladım. Ama Tokyo 2020'ye katılsaydım, 9.80'i muhtemelen geçerdim. Keşke emekliye ayrılmasaydım." dedi.
Usain Bolt, Emekliye Erken Ayrıldığını Düşünüyor

Dünyaca ünlü Jamaikalı eski sprinter Usain Bolt, emekliye erken ayrıldığını söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentinde basına açıklamalarda bulunan 35 yaşındaki atlet, Tokyo 2020'yi Jamaika'da evinden takip ettiğini belirterek, "Piste çıkmayı gerçekten çok özledim. Tokyo'da yarışmayı çok isterdim. Çünkü ben, öyle anlar için yaşıyorum. Televizyondan izlemek çok zor geldi." diye konuştu.

Tokyo 2020'de erkekler 100 metre finalini İtalyan Lamont Marcell Jacobs'un 9.80'lik derecesiyle ilk sırada tamamladığını hatırlatan Bolt, "Antrenörüm, kariyerimin sonlarına doğru bana, 'Diğer atletler hızlanmıyor. Sen yavaşlıyorsun.' demişti. O zamana kadar hiç böyle düşünmemiştim. Gerçekten de diğer atletler çok hızlı değil. Çıtayı rekorlarımla çok yükseğe çektim ve sonra yavaşlamaya başladım. Ama Tokyo 2020'ye katılsaydım, 9.80'i muhtemelen geçerdim. Keşke emekliye ayrılmasaydım." ifadelerini kullandı.

Pekin 2008, Londra 2012 ve Rio 2016'da altın madalyaya uzanan Usain Bolt, "Olimpiyatlarda her şey farklı oluyor. Atletizmin en yüksek seviyesi bu yarışlar ve her zaman bunlara kendimi hazır hissediyorum. Bu sporda yapabileceğim her şeyi yaptım ve tüm motivasyonum bu. Bugünkü nesilde bana denk atlet yok. Bu nedenle rekorlarımın daha uzun yıllar kırılamayacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

2017 Dünya Atletizm Şampiyonası'nın ardından emekliye ayrılan Jamaikalı atlet, erkekler 100 metrede 9.58 ve 200 metrede 19.19'luk dereceleriyle dünya rekorlarını elinde tutuyor.

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