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Usar: "Sizin niyetiniz sağlığı özelleştirmek"

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Usar: "Sizin niyetiniz sağlığı özelleştirmek"
Sağlık Bakanı Sucuoğlu'nun devlet hastanelerindeki çıkmazla ilgili bir gazeteye verdiği demeci eleştiren Tıp-İş Başkanı Usar Bakanlığı "sağlığı özelleştirmeye çalışmakla" suçladı. Usar, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Sayın Faiz Sucuoğlu’nun 7 Temmuz 2017 tarihinde Yeni Bakış Gazetesi’nde yaptığı açıklamaya yanıt:

“İnsanların niyetlerini anlamak isterseniz söylediklerine değil yaptıklarına bakınız”

Sn. Sucuoğlu göreve geldiği zaman “Mevcut maaşlarla doktor çalıştırılamaz. Hekimlerin özlük haklarını iyileştireceğiz” demişti.

Peki ne oldu?

Hekimlerin hastanede kalmasını özendirecek özlük hakkı iyileştirilmesi yapılmadı. Aksine hekimler arasındaki eşitsizlik daha da artırıldı.

Sn. Sucuoğlu “Çalışacak hekim bulamıyoruz” demişti.

Sonra “ Türkiye’den gelip de çalışmaya can atan birçok hekim var” deyiverdi.

Hastanelerin alt yapı ve fiziki koşulları yetersiz dediğimizde Sn. Sucuoğlu “ Yeni hastane yapacağız” demişti.

Peki yeni hastane nerede?

Bizi siyaset yapmakla suçladınız.

Evet siyaset yapıyoruz. Bu ülkede yaşayan her yurttaşın seçme ve seçilme hakkı vardır ve her yurttaş siyaset yapabilir. Siz siyasetin kendi tekelinizde olduğunu mu sanıyorsunuz? Sn. Sucuoğlu, biz sizin gibi, sürekli değişen, söylediğini unutup her gün başka başka şeylerin söylendiği,  yalanlardan ibaret siyaset yapmıyoruz. Siyaset halk yararına, doğruları söyleyerek yapılır. Sizin niyetiniz sağlığı özelleştirerek insanları sağlık hakkını kullanmaktan mahrum etmektir.

Başarısızlıklarınızı ört bas etmek için günah keçisi aramayın. Kamu hekimlerinin muhatabı ne yargı ne de Cumhurbaşkanlığı makamıdır. Sendikamızın muhatabı Sağlık Bakanlığı ve Hükümet’tir. Makamınızın sorumluluğu size ağır gelmiş olabilir, bunu anlarız. Ama verdiğiniz sözleri unutmanızı anlamamızı beklemeyin. Halk sağlık hizmeti bekliyor. On yıllardır biriken sorunları sadece “sıcak su akıtarak” çözebileceğinizi mi sandınız?

Sendikamız yurttaşlarımızın sağlık hakkı için “siyaset” yapmaya ve doğruları söylemeye devam edecektir. Yapacağımız siyasetin sizin yapmaya çalıştığınız siyasetten çok daha gerçekçi, dürüst ve halk yararına olacağından emin olabilirsiniz.

Saygılarımla,

Kıbrıs Türk Hekimler Sendikası Yönetim Kurulu (a)

Dr.  Sıla Usar

(Başkan)  

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