USARGames 2023 Arama-Kurtarma Oyunları, bu akşam ödül ve kapanış töreniyle tamamlanacak.

Uluslararası Üniversiteler Arama-Kurtarma Konseyine (IUSARC) üye üniversitelerin arama-kurtarma kulüplerine kayıtlı gençlerin katılımıyla cuma günü başlayan ve bugün de devam eden “USARGames 2023 Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları”, bu akşam düzenlenecek ödül ve kapanış töreni ile tamamlanacak.

Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı koordinesinde düzenlenen “USARGames 2023 Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları”nın ödül ve kapanış töreni, saat 19.00’da Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığında yer alacak.

KKTC’de faaliyet gösteren 13 üniversite arama-kurtarma kulübü üyelerinin katılımıyla cuma günü başlayan ve bugün de devam eden “USARGames 2023 Üniversiteler Arama-Kurtarma Oyunları”, başkanlığının Lefkoşa’daki Metehan Eğitim Alanı’nda yer aldı.

Oyunlarla; deprem, sel gibi doğal afetlerde ve büyük kazalarda, tamamen gönüllü olarak, amatör bir çalışma ve profesyonel bir yaklaşım ile afetlerden etkilenen kişilere en kısa sürede ulaşarak, yardım için gereken en uygun koşulları yaratarak, doğru arama-kurtarma çalışmaları yapmak, yaralılara temel ilkyardım yapılmasının ardından emniyetli ortam koşullarını sağlayarak, can kaybını en aza indirmek ve arama-kurtarma konularında farkındalığı artırmak amaçlandı.