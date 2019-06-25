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USB belleğin şaşırtan kullanım alanları

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USB belleklerle yapılabilecekler, sadece dosya taşımak ve veri yedeklemekle sınırlı değil. İşte USB belleklerimizle yapabileceğimiz tuhaf fakat oldukça yararlı 7 özellik
USB belleğin şaşırtan kullanım alanları

USB belleklerimizi genellikle veri aktarma veya depolama işlemlerinde kullanıyoruz fakat USB belleklerle kablosuz bir ağa hızlıca bağlanabilir, bilgisayarınızın performansını arttırabilir ya da direkt olarak işletim sistemini USB belleğinize kurabilirsiniz.

Webtekno'da yer alan habere göre USB belleklerimizle yapabileceğimiz tuhaf fakat oldukça yararlı 7 işlem daha bulunuyor.

Bilgisayarınızı kilitlemek ve kilidi açmak için USB belleklerinizi kullanabilirsiniz:

Bilgisayarınızı fiziksel olarak bir anahtarla kilitleyip kilidini açmak ister misiniz? Eğer cevabınız evet ise ücretsiz Predator uygulamasıyla bu işlemi yapabilirsiniz. Predator, USB belleğinizi bir erişim kontrol cihazına dönüştürüyor. Bu uygulama sayesinde bilgisayarınızın başından ayrılırken USB belleğinizi bilgisayardan çıkarırsanız bilgisayar otomatik olarak kilitleniyor. Bilgisayarı tekrar aktif hâle getirmenin tek yolu ise USB belleğinizi tekrar takmak. 

Uygulamaları direkt olarak USB bellekten çalıştırabilirsiniz:

Uygulamalar açısından en sinir bozucu şeylerden birisi, uygulamaları kullanabilmek için genellikle yükleme yapmak zorunda kalmamız ancak taşınabilir uygulamalarda durum böyle değil. Taşınabilir uygulamalar ve oyunlar, USB belleğe kopyalanarak uygun bir cihazda çalıştırılabilir. Uygulamaları USB bellek üzerinden çalıştırmak kendi bilgisayarınızın dışında bir cihazla iş yapacaksanız size önemli bir güvenlik unsuru oluşturuyor.

ReadyBoost ile bilgisayarınızın performansını artırabilirsiniz:

Bilgisayarınızda yavaş bir sabit disk sürücüsü varsa ReadyBoost işlerinizi hızlandırmaya yardımcı olabilir. Bir sürücü için ReadyBoost'u etkinleştirdiğinizde sık kullanılan dosyaları önbelleğe alarak bir sabit sürücü önbelleği görevi görür. HDD’niz yerine USB belleğinizi bir önbellek olarak kullanacak olan bilgisayarınızın performansı, bu işlemle bir miktar artacaktır. 7.200 rpm bir sürücünüz varsa bu hızlanmayı fark edemeyebilirsiniz.

SSD’niz varsa bu işlemi yapamayacağınızı da söylememiz gerekiyor çünkü SSD’nizin performansı USB belleğinizden kat kat daha iyi olduğu için USB belleğiniz bu işlem için yetersiz kalacaktır. ReadyBoost’u aktif hâle getirmek için Windows Gezgini’nde USB belleğinizin üzerine sağ tıklayarak özellikleri seçin ve ReadyBoost seçeneğini aktifleştirin. ReadyBoost özelliğini kullanabilmeniz için en az 256 MB boş alana sahip bir USB belleğinizin olması şart.

Win32 Disk Imager ile yedekleme yapabilirsiniz:

USB belleğinizi birçok amaç için kullanıyorsanız içeriği yedeklemek yararlı olabilir. Bunu yapmanın kolay bir yolu ise Win32 Disk Imager ile mümkün. Win32 Disk Imager, USB belleğinizin komple yedeğini almak için en iyi seçenek.

 Seyahat belgelerinizi USB belleğinizde saklayabilirsiniz:

Sık sık seyahat ediyorsanız kaybolan veya kaybolma aşamasına gelen belgeleriniz olabilir. Vizeler, rezervasyon onayları, pasaportlar bile kolayca kaybolabiliyor. Bu sorunların çözümlerinden bir tanesi de tüm seyahat bilgilerinizi bir USB belleğe kaydetmek ve seyahat boyunca yanınızda taşımaktır. Pasaportunuzu, vizenizi veya kimlik bilgilerinizi tarayarak USB belleğinize kaydedebilir ve herhangi bir kayıp durumunda mağduriyetinizi en aza indirebilirsiniz.

İşletim sistemi yüklerken USB belleğinizi kullanabilirsiniz:

İşletim sistemlerinin önyüklenebilir USB diskleri sayesinde bilgisayarınıza yeni bir işletim sistemi kurabilirsiniz. Örneğin, Windows 10 kullanıcıları özel bir araç kullanarak önyüklenebilir bir USB diski oluşturabilir ve işletim sisteminde herhangi bir sorunla karşılaşırsa sistemini kurtarmak için bu USB’yi kullanabilir. Benzer şekilde, Linux tabanlı tüm sistemler de USB’den yüklenebilir. Hatta MacOs için bile USB yükleme diski oluşturmak mümkün.

Tails Live işletim sistemi ile çevrimiçi güvende kalabilirsiniz:

Alternatif olarak çevrimiçi etkinliğinizi gizli tutmak için USB’den çalıştırabileceğiniz bir işletim sistemi arıyorsanız Tails Live tam size göre. Tamamen gizlilik esasına dayanan işletim sisteminde hiçbir şekilde günlük aktivite kayıt altına alınmıyor. İşletim sistemi tarayıcı olarak ise Tor’u kullanıyor. Bu güvenli işletim sistemi ise tamamen USB bellek üzerinden çalışıyor. USB belleğinizden Tails’i her başlattığınızda tamamen yeni bir oturum açılıyor ve bir önceki oturumun kaydı siliniyor.

 

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