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Üsküdar'da bulunan iguanaya 'Bayram' ismi verildi

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Üsküdar'da bulunan bir binanın bahçesinde bulunan iguana 'Bayram' ismi verildi. 6 yaşında olduğu belirlenen iguana koruma altına alındı.
Üsküdar'da bulunan iguanaya 'Bayram' ismi verildi

Üsküdar'da bulunan bir binanın bahçesinde bulunan iguana 'Bayram' ismi verildi. 6 yaşında olduğu belirlenen iguana koruma altına alındı.

Üsküdar Altunizade Mahallesi'nde bir binanın bahçesinden eve girmek üzereyken bulunan iguana, Üsküdar Belediyesi ekipleri tarafından kafese konularak veteriner kliniğine götürüldü. 6 yaşında olduğu belirlenen iguananın gerekli tüm bakımları yapıldı ve koruma altına alındı. İguanaya veteriner hekimler tarafından 'Bayram' ismi verildi. İguananın bir süre sonra Orman Bakanlığı'na teslim edileceği öğrenildi.

Veteriner kliniğinin önünde hava almaya çıkartılan Bayram'ın bir sokak kedisinin de ilgisini çektiği anlar da kameralara yansıdı. 

'Sıkıntısı olmadığı görülüyor'

Üsküdar Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Ömür Uzunali, "İki gün önce saha ekiplerimize Altunizade Mahallesi'nde bir iguananın bahçe içinden bir eve girme teşebbüsünde bulunduğuna dair bir ihbar geldi. Çok inanasımız gelmedi ama ekiplerimizi her ihbara gönderiyoruz. İhbara giden ekiplerimiz sahada iguanayı görüyorlar ve file ile yakalıyorlar. Daha sonra müdürlüğümüze Minik Dostlar Kliğinimize getiriyorlar. Burada veteriner hekim arkadaşlar tarafından ilk müdahalesi yapılıyor. Daha doğrusu sağlık kontrolünden geçiriliyor. Sıkıntısı olmadığı görülüyor. Biraz susamış ve acıkmış olduğunu gördük. Yemeğini verdik suyunu verdik sonra başkanımız Hilmi Türkmen beyefendinin talimatıyla koruma altına aldık" dedi. 

'5-6 yaşlarında, 112 santim'

Uzunali konuşmasına, "Yukarıda müdürlüğümüzde camdan bir bölme yaptık. O bölme içerisinde bakıyoruz. Otçul bir iguana bu. Marul, dereotu, meyve, sebze gibi yiyecekleri yiyerek bizimle beraber dostane yaşıyor. Orman Bakanlığı ile görüştük. Tabi burada ona sürekli bakabileceğimiz uygun şartlar yok. Bakanlık yetkilileri büyük ihtimalle pazartesi günü gelip alacaklar. Ondan sonra uygun bir alanda hayatını sürdürecek. Malum Kurban Bayramı'na yaklaştık. İsim ne olur 'Bayram' olur. Biz de ona Bayram ismini verdik. 5-6 yaşlarında. 112 santim ölçüsünde" diye devam etti. 

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