Üsküdar’da sayım bitti… AKP'ye kötü surpriz: İşte son sonuçlar

Üsküdar’da geçersiz oyların yeniden sayılması işlemi sona erdi. Geçersiz oyların sayısında bir değişiklik olmazken tutanaklardan AKP’ye kötü bir sürpriz çıktı.

Tutanaklarda yapılan incelemede Ekrem İmamoğlu’na 433 eksik oy yazıldığı, Binali Yıldırım’a ise 442 fazla oy eklendiği tespit edildi. Yanlışlığın düzeltilmesinin ardından 875 oy Ekrem İmamoğlu hanesine yazıldı. Durum yetkililerce tutanak altına alınırken AKP cephesi İl Seçim Kurulu’na itiraz etti

İstanbul’da seçim sonuçlarına AKP tarafından yapılan itirazlar üzerine 16 ilçede geçersiz oylar 3 ilçede de tüm oyların sayılmasına karar verildi. Geçersiz oyların sayının yapıldığı Üsküdar’da yeniden sayılması işlemi sona ererken üç kurula yapılan itirazlar sonrası geçersiz oylarda herhangi bir değişiklik olmadığı öğrenildi.

Sandık sonuçlarını takip eden avukatlardan alınan bilgilere göre, Üsküdar’daki yeniden sayımda AKP’ye büyük bir sürpriz çıktı. İkinci kurul tarafından incelenmesi yapılan tutanaklarda Ekrem İmamoğlu’na 433 eksik oy yazıldığı, AKP’nin adayı Binali Yıldırım’a ise 442 fazla oy eklendiği tespit edildi.

Durumun sandık görevlileri tarafından derhal tutanak altına alındığı ve toplamda 875 oyun Ekrem İmamoğlu’na geçtiği ifade edildi. Beklemedikleri bir sürprizle karşılaşan AKP cephesi İl Seçim Kurulun’a giderek sonuca itiraz etti. Yeniden sayım yapılıp yapılmayacağına İl Seçim Kurulu karar verecek.

CHP Milletvekili Ali Şeker YSK’da son durumu açıkladı. CHP 4.171.441 AKP 4.151.790 İmamoğlu 19.651 oy fark ile önde. AKP yeniden sayılan oylara da itiraz etti.

Yüksek Seçim Kurulu’nun geçici verilerine İstanbul Büyükşehir’deseçimi kaybeden AKP’nin itirazı üzerine 21 ilçede geçersiz oylar yeniden sayılıyor. Bu ilçelerden Fatih’te oy sayımı tamamlandı.

Geçersiz oyların sayıldığı Fatih ilçe Seçim Kurulu’ndan ayrılan Ak Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “Fatih’in sayımı bitti, itirazlarımız yine oldu. Bazı sandık kurulu başkanlarının kabul etmediği, onlara tekrar herhalde bakılacak. Şimdilik bitti, bakalım hayırlısı Allah devlete, millete hayır etsin inşallah” dedi.

Her iki partinin de heyetinin bir kısmı seçim kurulundan ayrılırken, diğer kısmı ise kendilerine ayrılan çadırlarda beklemeye devam ettiler.

CHP’li Özgür Karabat İstanbul’un bazı ilçelerinde AKP’nin itirazı üzerine yapılan sayımın bittiğini duyurdu. Resmi olmayan sonuçlara göre İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu’nun 20 binin üstünde olan farkı koruduğu görülüyor…

Geçtiğimiz hafta Türkiye sandık başına gitti kıran kırana geçen yarış sonrasında partilerin sandıklar için itirazları oldu ve geçersiz oylar yeniden sayılıyor. İstanbul seçim sonuçları itirazlar sebebiyle henüz resmen açıklanmadı ve geçersiz oyların yeniden sayımı bazı ilçelerde devam etti. İstanbul’da seçim sonuçlarını belirleyecek olan geçersiz oylar sayıldıkça iki partiye de yazılan oy sayısında artış yaşanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olan Ekrem İmamoğlu’nun 20 binin üstünde farkla zaferini ilan tekrardan ilan etti.

‘FATİH’TE SAYIM BİTTİ, İTİRAZLARIMIZ YİNE OLDU’

Geçersiz oyların sayıldığı Fatih ilçe Seçim Kurulundan ayrılan AKP İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, “Fatih’in sayımı bitti, itirazlarımız yine oldu. Bazı sandık kurulu başkanlarının kabul etmediği, onlara tekrar herhalde bakılacak. Şimdilik bitti, bakalım hayırlısı Allah devlete, millete hayır etsin inşallah” diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat Twitter hesabından İstanbulda 10 ilçede ayımın bittiğini duyurdu.

Karabat’ın verdiği bilgiye son durum şöyle:

Adalar, Beykoz, Şile ve Eyüpsultan ilçelerinde sayım işlemleri sonra erdi. Buna göre;

ADALAR: AKP: 5, CHP:0

BEYKOZ: AKP:152, CHP: 74

ŞİLE: AKP:0, CHP: 8

EYÜPSULTAN: AKP: 28, CHP: 0

BAYRAMPAŞA: AKP:85 , CHP: 28

FATİH: AKP: 250, CHP: 78

SARIYER: AKP: 196, CHP: 77

BÜYÜKÇEKMECE: AKP: 72, CHP: 36

BAŞAKŞEHİR: AKP: 95, CHP: 34

BAKIRKÖY: Sayım 258 farkla Ekrem İmamoğlu lehine sona erdi.

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat şöyle devam etti:

Şu ana kadar aldığımız sonuçlar farkın kapanamacağını açıkça gösteriyor

Sultanbeyli Maltepe ve Esenlerde sayım başlamadı beklemedeyiz.

ATAŞEHİR’de ise sayım devam ediyor Ataşehir’de tekrar sayılan 160 sandıkta Yıldırım’a 22 İmamoğlu’na 10 adet oy eklendi.

ÇATALCA’da son sayıma göre AKP’ye 13, CHP’ye 6 oy eklenmiştir.

KARTAL’da 35 sandıktaki sayım sonucunda AKP’ye 0 (sıfır) oy yazılırken, CHP’ye 10 oy eklenmiştir

BAĞCILAR’da 123 sandıkta AKP’ye 29 oy yazılırken, CHP’ye 10 oy eklenmiştir